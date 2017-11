"Crear plazas de médicos debe ser lo prioritario porque hay un gran déficit"

- En una entrevista en 2014 decía usted que era difícil que la situación sanitaria pudiera empeorar más y que sólo quedaba mejorar. ¿El tiempo le ha dado la razón?

-No me atrevería yo a decir eso. Quizá no esté peor que en 2014, pero mejorar mucho, tampoco. Se han mejorado algunos aspectos y otros que han empeorado, como por ejemplo, la disponibilidad de personal médico: ahora es más crítica que hace un tiempo. Algunos temas de gestión sí han mejorado un poco. Globalmente no se puede hablar de muchas mejoras.

- A pesar de que parece que ya ha finalizado la etapa de recortes.

-Sí, a pesar de eso. Este año va a haber un aumento presupuestario en Andalucía que consideramos importante pero tenemos que ver dónde va a ser aplicado ese incremento de presupuesto, si va a ser para personal, para equipamiento, si va a ir destinado a personal sanitario exclusivamente o no. En fin, estamos esperando conocer cómo se aplicarán esos alrededor de 500 millones más que va a haber en los presupuestos.

- ¿Cuál debería ser la prioridad, según los colegios médicos?

-Sería crear plazas de médicos y de personal sanitario en general porque también somos deficitarios en otros profesionales, pero lógicamente a los colegios médicos lo que nos interesa es el personal médico. Hay problemas para encontrar profesionales que ocupen puestos de trabajo y eso depende de muchos motivos, entre otros, los bajos sueldos, la precariedad laboral, que se va solucionando un poco, pero estamos lejos de una situación ideal.

- Bueno, por ejemplo, en la bolsa de trabajo del SAS no hay especialistas y este verano costó encontrar médicos de familia.

- Esa es una cosa que nos tenemos que preguntar, por qué no los hay. En los últimos años se han ido casi 15.000 médicos de España a otros países y desde luego, desde Andalucía todos los años se van muchos médicos a otras comunidades donde tienen unos contratos de trabajo más favorables, donde les pagan más , donde están mejor considerados.

- El SAS está ahora inmerso en un plan de potenciación de la Atención Primaria. ¿Se tenía que haber hecho mucho antes?

- Nosotros estamos muy ilusionados con ese plan. Estamos también a la espera de ver cómo se pone en marcha, cómo se empieza a trabajar en ello, pero el proyecto nos parece muy bueno, muy ilusionante y estamos muy de acuerdo con él. Evidentemente si se hubiese hecho antes sería mucho mejor, quizá llega un poco tarde, pero bienvenido es y estamos muy satisfechos con el proyecto que, como digo, habrá que valorar después cómo se aplica.

- ¿Siguen ustedes quejosos de su relación con la Administración?

- Es verdad que hace unos años teníamos una relación bastante deficiente con la Administración, pero poco a poco se ha ido normalizando y actualmente tenemos, yo creo, que una muy buena relación.

- Siempre ha estado el deseo de los colegios médicos de aportar propuestas al modelo sanitario para que sea sostenible.

- Sí, bueno, con la Administración hablamos de muchas cosas, desde la implantación de este nuevo plan de Atención Primaria, pero además tenemos muchas mesas de trabajo que están funcionando entre los colegios de médicos y la Administración sanitaria, sobre unidades de gestión clínica, temas informáticos, docencia. Son mesas de trabajo técnicas, no políticas, de personal nuestro muy focalizado en determinados temas y personal de la Administración que está dedicado a esos asuntos.

- Las listas de espera serán, imagino, uno de esos temas a tratar.

- En este caso también hemos participado como consejo autonómico andaluz en una comisión parlamentaria, que ha estado trabajando durante unos meses y estamos a la espera de las conclusiones.

- ¿Qué solución ven como médicos para las listas de espera? ¿Es cuestión de más recursos o de gestión?

- Obviamente es un tema de recursos, pero también de gestión y estamos pendientes de que nos lleguen los resultados de esa comisión, de que nos den unas cifras y unos datos concretos y sobre ellos, ya podremos opinar.

- ¿Se creen ustedes las listas de espera que publica el SAS periódicamente?

- Vamos a ver, creérnoslas a pie juntillas, no, tienen su fundamento, pero pensamos que hay factores que no se valoran en ellas. Pensamos que las cifras reales son mucho más abultadas que las que se publican oficialmente.

- Abordan en estas jornadas, entre otros temas, el de las agresiones a los médicos.

- El tema de las agresiones siempre ha sido un problema, no es que ahora sea peor, quizá es que ahora salen más a la luz, se denuncian más. Pero hay un avance importante que es una orden ministerial de hace unos meses por la que se crea una figura tanto por parte de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, en sus ámbitos territoriales, que va a estar a disposición directamente de los médicos, de los colegios profesionales, para tratar todos los temas de agresiones. Ya hemos tenido dos reuniones con el delegado del Gobierno en Andalucía y con el subdelegado del Gobierno en la provincia y ya tenemos nombres y teléfonos de los responsables que se van a hacer cargo del tema. Primero se va a hacer un censo de todos los centros sanitarios, públicos y privados, porque las agresiones se producen en los dos ámbitos, y luego van a ir estudiando el número y tipo de agresiones que se producen en cada uno de estos centros, para primero, recomendar las medidas de seguridad necesarias y segundo, actuar ellos directamente en aquellos más problemáticos.

- Otro asunto es el de la atención a la salud de los médicos.

- Sobre este tema, vamos a hablar del PAIME (Plan de Atención Integral al Médico Enfermo), un plan que trata de diagnosticar y tratar a profesionales que tienen problemas de adicciones, problemas mentales o patología dual, con el fin de tratarlos y reincorporarlos a sus puestos de trabajo en condiciones óptimas. Ya lleva varios años funcionando y tenemos una tasa de más del 85% de casos que son tratados, curados y reintegrados a su puesto de trabajo habitual. El programa se destina a las patologías que más van a influir en la atención al paciente. Es decir, si un médico tiene una artrosis de rodilla, al paciente le da igual, si tiene un problema mental habrá problemas en la calidad de su asistencia y una de las labores de los colegios de médicos es precisamente garantizar a la población una correcta asistencia sanitaria por parte de los profesionales, éste es un tema que siempre nos preocupó.