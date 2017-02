"Creían que no pelearíamos, la Junta se equivoca con nosotros"

El colegio de La Ina es uno de los orgullos de la pequeña barriada rural. Es algo así como una referencia en parte del mundo rural jerezano, porque recibe a alumnos de varios núcleos diseminados del entorno, como El Mojo. La Ina está ligeramente más cerca de La Barca que de Jerez, aunque el acceso por las carreteras secundarias prácticamente iguala las condiciones. Ese 'prácticamente' complica mucho una decisión respecto a la reorganización del mapa educativo y la designación de centros de referencia en las últimas etapas. Porque según una parte, los padres, una vez finalizada la etapa en el 'Semi-D' en el CEIP La Ina -desde tercero de la ESO- es mucho más sencillo acudir hasta Jerez, preferentemente al IES Fernando Quiñones. Por otro lado, la Junta dice que es más fácil para los estudiantes acudir al IES Vega del Guadalete de La Barca. La sensación en la barriada rural es que la Junta se ha propuesto desmantelar un centro que nació a finales de los 80 tras una reivindicación histórica, la de que el sistema educativo quedara garantizado en el puro campo jerezano.

"Para los niños es importante mantenerse aquí los primeros años de su vida, porque permite un arraigo de las familias", señala la delegada de alcaldía en Rajamancera y vicepresidenta de la Ampa de La Ina, Susana Corredera. Y, a la vez, llegadas las etapas finales del estudio, los jóvenes de la campiña "van a tener más posibilidades si conocen Jerez a partir de cierta edad, como hasta ahora", añade el delegado de La Ina, Carlos Vidal. Primero el campo, luego la ciudad. Ambos pelean juntos que obliga a los vecinos del 'otro Jerez' a plantarle cara a la administración. "No podemos crecer en habitantes, por lo que tener un colegio que funcione bien es fundamental para que los que ya están aquí no se marchen", subraya Vidal.

Una cuarta parte de los alumnos procede de la ciudad, en busca de un entorno naturalLa Junta niega que tenga pensado eliminar las clases de primero y segundo de la ESO

Detrás de la problemática de las adscripciones pervive la compleja ecuación del papel del mundo rural en la cada vez más urbanita sociedad moderna. Si a principios del siglo XX se produjo en España un masivo exilio del campo a la ciudad, otras problemáticas como el desempleo generalizado, la carencia de servicios, la entrada de lleno de la mujer en el mundo laboral, la falta de productividad del sector primario y la facilidad para desplazarse de un punto a otro están provocando que el arraigo tienda a la desaparición. "Se llenan la boca diciendo que quieren ayudar a la campiña, pero el primero que no nos está ayudando en este conflicto es el Ayuntamiento de Jerez", señalaba días atrás Corredera.

El colegio de La Ina cuenta con muchísimos factores que le convierten en un centro "ideal", aseguran en la barriada rural. La relación con la naturaleza es evidente. El aire es limpio. El comedor ofrece el almuerzo a a grupos reducidos de alumnos -con el consiguiente incremento de su calidad- y hasta tiene un huerto donde los pequeños conocen el proceso de maduración de distintos alimentos que acaban en la mesa. En La Ina, además, no existe la masificación de otros centros -en el propio IES Quiñones, donde los padres quieren llevar a sus hijos los últimos años, se dan clases en aulas prefabricadas, debido en parte a la gran recepción de estudiantes del mundo rural-.

De hecho, una de las batallas que ya ha librado La Ina en años anteriores tiene que ver con su reivindicación como centro. En los meses previos a la escolarización, la Ampa propone a padres del Jerez urbano que desean una educación diferente para sus hijos -a más alumnos, menor riesgo de desaparición-. Alrededor de uno de cada cuatro escolares de La Ina reside en la ciudad. Y llegados a ese punto, metidos de lleno en la guerra de salvar su colegio con esta escolarización diferente, no han necesitado mucho para mostrar su enfado por el asunto de las adscripciones. "Creían que no íbamos a dar guerra, pero se han equivocado con nosotros", decía la Ampa de La Ina en una nota la pasada semana.

Por otro lado, la Junta asegura que ha seguido simples criterios técnicos para la continuidad de los estudios. Dice que el viaje hasta La Barca es más corto desde estos núcleos como La Ina o Rajamancera. "Pero un alumno de El Mojo hace unos 60 kilómetros diarios hasta el Vega del Guadalete, por las carreteras que hay en el mundo rural", señalan los afectados. Hace menos de una semana, las puertas de la sede de la delegación territorial de Educación en Cádiz amanecieron boicoteadas con silicona. Todo hizo apuntar, por la condena de la propia Ampa o por unas pegatinas en el lugar, que la autoría corresponde a algunos padres del colegio. Y hace un mes, alguien colocó cadenas en la puerta del Ceip de La Ina, provocando que las clases se iniciaran con una hora de retraso. "Nosotros no estamos de acuerdo con esta línea, hay que tener calma", dicen desde la Ampa. La Junta, por su parte, no entra en una polémica abierta y se limita a reivindicar su postura sobre los centros de referencia condenando cualquier coacción.

El conflicto de la reorganización del mapa educativo y el cambio de los centros de referencia va más allá de quedarse en lo puramente administrativo, o eso es al menos lo que consideran los afectados. "Están siguiendo prácticas que podrían decirse maquiavélicas para matar poco a poco al colegio. Se ve en cómo nos han tratado con el tema del transporte o cambiando las condiciones que ponen en riesgo el comedor, cuando gracias a él comen muchos niños durante todo el año en La Ina, que tiene muchos problemas", dice Vidal. De hecho, la Ampa recordaba estos días que la comisión de escolarización había enviado una circular para los alumnos que cambian de etapa, "por lo que pretenden mover al alumnado desde primero de la Eso. Les garantizamos que el próximo curso o el siguiente nos verán reivindicando los que adelantamos", esto es, el fin del sistema 'Semi-D'.

Por ahora, la Junta asegura una y otra vez que no se va a eliminar y que se podrán seguir dando clases los dos primeros cursos de Secundaria. Los padres intuyen que el conflicto va para largo y que antes o después se les tratará de dar la puntilla. "Yo estudié hasta los 8 años en Jerez, entonces abrieron La Ina y me vine para acá. Ahora no les interesa este colegio", indica con enfado Corredera. Sólo el tiempo dirá si las acusaciones son reales y el cambio de institutos de referencia es sólo la punta del 'iceberg'.