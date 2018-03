Crimen y castigo

Tomoprestado para titular este artículo, el de una de las obras maestras de Fiodor Dostoievski.

Vivimos en la sociedad de la información, sí, pero… ¿de qué información, de cuánta información, de cómo y cuándo se da la información? Cada vez se persigue, directa o subrepticiamente, con más intensidad, a las claras o no, la información que no gusta, no complace o no interesa al 'poder' en todas sus múltiples, variadas y, a veces, escabrosas formas; al final, es quien paga, la información y 'la información'.

No es nada extraño que lo periodísticamente correcto pugne por imponerse a lo periodístico; desde siempre ha sido así y, con casi toda seguridad, siempre lo seguirá siendo. Quien manda, manda; quien escribe, si quiere ser leído y que se siga leyendo lo que escribe, se debe, de un modo u otro, a quien paga, que es quien manda; si no lo hace: o asume el anonimato del ermitaño, o espera la llegada de la patente de corso que proporciona el éxito personal y la gloria particular, o se pudre en el olvido de todos. Es lo que hay, quien quiera creer otra cosa, o yerra, o se engaña, o inventa.

¿Quién marca la raya que no se debe traspasar: la conciencia del que escribe, la autoridad de quien manda, o los intereses del que paga? Diría que, depende en que ocasiones, primero es el que escribe quien debe auto limitarse, intentando, de buena o mala manera, no ser infiel a sus principios y tratando, más mal que bien, de ser consecuente con su actitud vital. Después el que manda, forzado por las obligaciones, deberes y ataduras de su cargo -dentro, al menos no demasiado lejos, de la ética que le permita poder seguir mirando a la cara a sus más íntimas convicciones-. Y, por fin, está el que paga; al albur, la mayoría de las veces, de sus conveniencias económicas o de lo que interese a su circunstancia -y, en este caso, es mucho más difícil que, en puridad, se acabe imponiendo un código moral o prevalezca el respeto a los altos valores-. Un nudo gordiano que todos en el gremio sabemos, antes de empezar, que está ahí, aunque no nos guste que esté ahí; dando por hecho que, casi con seguridad, siempre va a seguir estando ahí.

Los recursos para modelar la información que un público adicto a ella, ya de modo irreversible, espera con ansia para devorarla compulsivamente, son tan numerosos como efectivos, tan sibilinos como ingeniosos, tan contundentes como penosos; pero son, y ahí están. Hoy, nadie en los países libres aceptaría el pensamiento único inquisitorial, ni la censura brutal de cualquier dictador que en la Historia haya sido, ni siquiera el recorte tendencioso de los múltiples opresores, déspotas o impostores que por ahí andan buscando un sitio en la foto de los 'demócratas'; hoy, las cosas se hacen de otra manera, mucho más hábil y, también, mucho más productiva; pero se siguen haciendo, con la misma finalidad e idéntica intención con la que antes se hacían. Hoy, el ciudadano necesitado, con desespero, de información suficiente para llenar sus vacíos, pasar su tiempo y formar 'su opinión' sobre lo que pasa o deja de pasar, no se da cuenta de la manipulación, feroz o sutil, con la que le llega la información que él supone independiente, libre y veraz; pero de ésta, créanlo, hay muy poca.

La vertiginosa rapidez con la que fluye la información, a menudo impide contrastarla. La carrera por llegar primero, por la exclusiva, o por la sorpresa, no entiende de rigor, profesionalidad u honor. El poder, inmenso e imparable, que otorga el dominio de los medios, en la medida en la que se pueda conseguir, no atiende a ética, perjuicio ni sentimiento; además, es insoportablemente adictivo. La información modela nuestro mundo, marca el hoy y condiciona el futuro. ¿Qué sub especie de 'Homo sapiens' podría sustraerse a la tentación de pintar los hilos que mueven la marioneta del color que a él le guste?

El crimen no es contar la realidad que uno percibe, cómo uno la siente y cuándo uno quiere; pero eso se castiga. El crimen, que no recibe castigo, es ponerle puertas al campo… de la expresión, cerco al respeto de lo que es o no cierto, y alambre, de espinos, a la libertad.