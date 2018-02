Cristo reinará hoy en el vía crucis de las hermandades

Primer lunes de Cuaresma y en el calendario del cofrade está inscrita esta fecha como la del vía crucis que cada año organiza el consejo directivo de la Unión de Hermandades de Jerez. Un lunes de Cuaresma que no caerá en el olvido de nadie al ser la imagen bendita de Cristo Rey en su Entrada Triunfal en Jerusalén la que presidirá este piadoso acto tan cuaresmal y tan cofrade. Y se puede afirmar que no será relegado ya que la esta imagen ha sido 'vetada' durante muchos años al no representar un pasaje pasional desde el punto de vista litúrgico . Sin embargo, la liturgia, la norma, el canon, está para dar plenitud y no para ser una losa inasumible. Por tanto, bien hecho está por parte del consejo y muchas las ganas, empeño y anhelo el de los cofrades de la lasaliana cofradía para que este día llegara pronto. Una nueva aportación al vía crucis de las hermandades que no marca ninguna contrariedad exagerada ni grave.

Como es costumbre, desde hace ya años, el rezo del vía crucis se desarrollará en la Catedral jerezana. Por tanto, la imagen de Cristo Rey saldrá desde su sede canónica, en la capilla del colegio de San José, para conducirlo hasta la sede episcopal de la Diócesis de Asidonia-Jerez. En este sentido, recalcar que la Unión de Hermandades de Jerez ha preparado unas meditaciones escritas, especialmente, para la imagen que este año presidirá el acto. Las mismas han tomado como modelo el propio rezo que nos legó San Juan Pablo II con quince estaciones, pero orientadas a la realeza de Cristo. Las meditaciones han sido escritas por el hermano de la cofradía y consejero de la Unión de Hermandades Juan Antonio Vidal, siendo debidamente aprobadas por el vicario general de la Diócesis.

T

ecnología

Este texto será recogido en un libreto impreso que podrá obtenerse en el interior de la Santa Iglesia Catedral. Además, también podrá ser descargado en los dispositivos móviles mediante un código QR y en las redes sociales del consejo. La portada del libreto muestra a la imagen de Cristo Rey en el más amplio sentido de su pasaje mesiánico, con un nimbo de Pantócratos. Portada realizada por José Francisco Gallardo, para la edición tanto impresa como digital.

La procesión de ida dará comienzo a las 17 horas y el itinerario será el siguiente: Oratorio colegio de San José, pasaje Hno. Eleuterio José, plaza Ntro. Padre Jesús de la Sagrada Cena, Padre Rego, plaza Compañía, Francos, plaza San Juan, San Juan, plaza Orbaneja, Santa María de Gracia, plaza Ponce de León, Sor Ángela de la Cruz, convento Hermanas de la Cruz, Juana de Dios Lacoste, plaza del Carmen, Carmen, Sedería, Chapinería, José Luis Díez, Santa Isabel, Visitación, Reducto Cardenal Bueno Monreal hasta llegar a la Catedral. La entrada del Señor está prevista para las 19,50 horas. Allí se iniciará el piadoso acto para volver de nuevo hasta el colegio San José una vez concluido el acto. El itinerario de vuelta es el siguiente: plaza del Encarnación, Reducto Cardenal Bueno Monreal, plaza del Arroyo, Barranco, Curtidores, plaza Peones, Carpintería Baja, plaza del Carmen, Carmen, Sedería, plaza Santo Ángel, San Marcos, plaza San Marcos, entrará en el interior de la parroquia de San Marcos, plaza Ntro. Padre Jesús de la Sagrada Cena, pasaje Hno. Eleuterio José, Oratorio Colegio de San José.

Ahora ya sólo queda disfrutar de este momento que marca cada Cuaresma en la ciudad y en la que se trata de vivir un tiempo de recogimiento ante los Santos Misterios a los que nos conducirá esta Cuaresma de 2018.