Críticas a la alcaldesa, a CCOO y a UGT por el acuerdo de las 35 horas

Las secciones sindicales CSIF, SIP (Policía Local), CGT y ATMJ (Técnicos Municipales) se congratulan de que "todos los trabajadores municipales podamos volver a disfrutar de la jornada laboral de 35 horas semanales que el gobierno de Mamen Sánchez nos hurtó", así como de que el Ayuntamiento vaya a abonar el 30% de la paga extra de 2012, según el acuerdo firmado por el gobierno local y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.

En un comunicado conjunto distribuido entre sus afiliados, CSIF, SIP, CGT y ATMJ señalan que el gobierno local "ha tenido que acceder a las presiones fruto de la unión sindical de ATMJ-CGT-CSIF-SIP, sin el chantaje de poner los puestos de los trabajadores municipales en riesgo, que era lo que pretendían en la Mesa General de Negociación Conjunta".

"Para la devolución tanto de la paga extra secuestrada en 2012 y la jornada de 35 horas semanales no era necesaria ninguna negociación, solamente tener buena voluntad política", aseguran los sindicatos, que califican de "triste" el hecho de que "este gobierno municipal utilice a estos dos sindicatos para atribuirle méritos, por los cuales no han luchado y no se merecen", en referencia a CCOO y UGT.

"Este éxito conseguido nos demuestra que el camino iniciado con esta unión sindical es el correcto. Las cuatro secciones sindicales seguiremos luchando para conseguir todos los derechos que nos han quitado", señalan en el comunicado interno.

Además, afirman que "los comunicados del gobierno municipal sobre lo acontecido en la última Mesa General de Negociación Conjunta contienen tal cantidad de mentiras que creemos necesario aclarar varias cuestiones para no confundiros (que es lo que Mamen Sánchez, sus socios y sus sindicatos aduladores pretenden)".

Las cuatro secciones sindicales desmienten que se hayan negado a negociar, tal y como defiende el gobierno local. "Debéis saber que en la última Mesa General de Negociación Conjunta el director de Recursos Humanos se negó rotundamente a cumplir la Ley y darnos la documentación que necesitábamos para saber qué se iba a negociar. Nos dimos cuenta de que estábamos en una situación de indefensión y que quedándonos podíamos perjudicar los intereses de la plantilla, que es nuestra prioridad. Por eso decidimos abandonar la reunión (...). La honradez y lealtad con nuestras obligaciones como representantes de los trabajadores no se puede poner en duda por el hecho de abandonar una reunión, como hace este gobierno de irresponsables".

CSIF, SIP, CGT y ATMJ también 'cargan' contra los sindicatos firmantes del acuerdo con el gobierno local: "Lamentamos comprobar que algunos representantes sindicales están actuando como 'altavoz' de un gobierno municipal que va contra los trabajadores municipales. Resulta bochornoso que estos representantes (que están agradecidos al gobierno de Mamen Sánchez por ciertas prebendas relacionadas con el anexo a catálogo, entre otras) quieran convenceros de que no estamos luchando por vuestros intereses. Os lo garantizamos: la plantilla municipal va a cobrar la paga extra de 2012, va a recuperar las 35 horas semanales, va a tener la cláusula de estabilidad, va a cobrar los eventos, va a recuperar el seguro de salud y muchas otras cosas que hemos perdido en el camino. Y todo esto lo vamos a conseguir sin poner en riesgo nuestros puestos de trabajo", concluyen.