Críticas a los arreglos en los accesos a la barriada rural de Cuartillos

Vecinos de Cuartillos lamentan los arreglos realizados recientemente en la vía de acceso de la barriada rural. "De vergüenza, eso es llevarse el dinero de todos los andaluces por la cara. Ya hay socavones de dos centímetros, es una chapuza y no comprendo que Obras Públicas permita esto", denuncia Francisco Candelera. "Para los contenedores de basura ya hay solicitado un paso de cebra hace un año y parece que se ríen de nosotros porque no lo ponen y es obligatorio", añade, denunciando que las paradas de autobús no tienen marquesinas.