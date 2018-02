Críticas de la asociación del centro histórico a la suspensión de las ZAS

La asociación de vecinos del centro histórico ha mostrado su malestar por la decisión de la junta de gobierno local de suspender la ejecución de la resolución por la que se declaraban zonas acústicamente saturadas (ZAS) las plazas Vargas y Clavo, así como la calle San Pablo. Las críticas vienen motivadas, por un lado, por la falta de información a esta asociación, que en su día presentó alegaciones a las que a vez había hecho la asociación de comerciantes Asunico. En este sentido, asegura que no ha recibido ninguna notificación oficial, ni tampoco una explicación de por qué sus alegaciones han sido desestimadas, además de desconocer si la decisión de la junta de gobierno es recurrible. La asociación considera también que puede haberse producido irregularidades por parte del Ayuntamiento al suspender la aplicación de las ZAS sin realizar mediciones que demuestren que la situación en estas zonas ha cambiado respecto a la que había hace unos meses y se muestra contraria a que se dé marcha atrás a dicha declaración. "Una vez que se toma una decisión y se adoptan unas medidas, lo que se debe hacer es cumplirlas", manifestó Alejandro González, que vuelve a presidir esta asociación vecinal. Insiste también en que la aplicación sigue en vigor hasta que no se produzca "una resolución administrativa y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia".

No obstante, la asociación asegura que la revocación de la ejecución de la declaración ZAS se lleva produciendo de facto desde hace bastantes meses "a través de la relajación de los controles establecidos, los bandos permitiendo el aumento de los horarios en fechas puntuales o las decisiones de la junta local de patrimonio de conceder nuevas licencias en zonas donde no se permitía en tanto en cuanto durase la declaración. Poseemos numeroso material gráfico y audiovisual que demuestran estos hechos. Sólo se llevó a cabo un control en las primeras semanas".

González matizó que el área de influencia de la asociación se centra exclusivamente en la zona intramuros de la ciudad, "por lo que son las plazas de El Clavo y Vargas las que nos competen geográficamente en el asunto que nos ocupa". El presidente de la asociación mencionó también que desde el Ayuntamiento se hace referencia a que la petición de declaración como zonas acústicamente saturadas se realizó a "instancias de particulares" e instó al gobierno local a qué aclare "quiénes son esos particulares, ya que de lo contrario se podrían producir interpretaciones del asunto erróneas por parte de la opinión pública".

En respuesta a la intención municipal de conformar unas mesas de trabajo con todas las partes afectadas, hostelería y vecinos, para buscar una solución que respete los intereses de todos, la asociación del centro histórico responde que "las negociaciones y mesas de diálogo se deben formalizar antes de tomar decisiones como la de la declaración como zonas acústicamente saturadas de los enclaves citados". Avisa ya que no participará en mesas de negociación donde esté el Ayuntamiento, "que se ha demostrado incapaz de tener un mínimo de capacidad de resolución de problemas. Ya existe una normativa muy válida al respecto, que es a la que hay que acogerse y hacerla respetar como máxima garante de la convivencia entre diferentes actividades". Aclara no obstante que no se opone al diálogo con los hosteleros, "a los que consideramos nuestros vecinos y de cuyos locales hacemos uso de forma recurrente durante todo el año, y que en forma abrumadoramente mayoritaria es cumplidora en materia de horarios, ruidos y de los propios términos de sus licencias de apertura. Nosotros no tenemos un problema con la hostelería".

Por último, culpa al Ayuntamiento de la incertidumbre creada, "la degradación de la convivencia, las injurias, amenazas, pintadas y falsedades" y anuncia que remitirá un escrito de queja ante los Defensores del Pueblo Andaluz y Español al respecto, "haciendo constar la situación de desamparo e indefensión en la cual nos sitúa nuestra propia administración local".