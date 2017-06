Críticas ciudadanas por la ausencia de cirujanos pediátricos en el hospital

Familiares de un menor denunciaron ayer a este periódico su malestar por la ausencia de un especialista en cirugía pediátrica en el hospital de Jerez. "Tengo un niño en la familia que no ha parado de entrar y salir del hospital debido a un problema grave y al final lo han derivado a Virgen del Rocío después de casi dos meses", lamentaba ayer una afectada, que prefería mantener el anonimato para no perjudicar al menor. "Yo lo desconocía pero, al parecer, aquí en el hospital no hay cirujano pediátrico y, a menos que sea algo muy urgente, te derivan a Cádiz o Sevilla", criticó. "No lo entiendo Jerez es una ciudad con más de 200.000 habitantes y con una zona de influencia muy grande. No es normal que no tenga un especialista de ese tipo", aseguró. "Creo que había una cirujana pero ya no está", explicó, lamentando que "los recortes sigan afectando a algo tan importante. Como madre me preocupa muchísimo que el hospital de Jerez no cuente con este tipo de servicios", concluyó esta afectada.