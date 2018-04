Críticas por el "deficiente" pliego del concierto del transporte sanitario

El nuevo pliego de condiciones del transporte sanitario terrestre urgente y programado para la provincia, que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado marzo, ha recibido ya las primeras críticas sindicales, argumentando que "no recoge la totalidad de las necesidades de los ciudadanos, ni responde a las expectativas de los trabajadores, y parece hecho a la medida de las empresas que actualmente tienen la concesión", según señalaron ayer desde UGT. La contratación de este servicio, con una duración de cuatro anualidades, asciende a 79.306.826,62 euros y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 14 de mayo para presentar las ofertas. Es además la primera vez que se saca un único concurso para toda la provincia, lo que, según UGT, lleva a que se produzcan carencias para la cobertura en determinadas zonas de la misma. En opinión de este sindicato, con este pliego de condiciones, "la Administración sanitaria pone en riesgo los servicios de transporte de las urgencias extrahospitalarias, así como el traslado programado de pacientes, dejando este último para que lo organice la empresa ganadora del concurso".

Una de las carencias más importantes, sobre la que ya habían alertado los comités de empresa, es la obligatoriedad de dotar a las ambulancias asistenciales de dos técnicos de transporte sanitario, uno destinado a conducir la ambulancia y el otro profesional encargado de proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria inicial. Este ha sido uno de los caballos de batalla de los sindicatos, que el pliego ahora no contempla. Fuentes de UGT indicaron que el pliego no sólo incumple el Real Decreto 836/2012 en este aspecto sino que además se pone en riesgo la seguridad de los pacientes. Ponen como ejemplo, la asistencia urgente en el caso de un accidente, en el que sea necesario inmovilizar a un herido o poner un collarín cervical. "Se necesitan dos personas que estén preparadas. No vale que te ayude un policía local o un buen samaritano y una mala praxis puede provocar daños mayores en el accidentado" . Hay que tener en cuenta que el Real Decreto antes mencionado recoge que las ambulancias asistenciales, de clase B, deberán contar, al menos, con un conductor que esté en posesión del título de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias, y otro en funciones de ayudante que ostente, como mínimo, la misma titulación.

Denuncian que, como referencia, aparezca el convenio regional y no el provincial

Para UGT, la Administración sanitario pretende con este pliego de condiciones "contratar ambulancias no asistenciales que son para el transporte de pacientes en camilla y que necesitan sólo un conductor, haciéndolas pasar por asistenciales retorciendo la Ley, inventado un nuevo tipo de ambulancia no recogida en el Real Decreto para ahorrar injustificadamente".

Otra de las deficiencias que observa en el pliego es que "empeora las condiciones laborales de los trabajadores del servicio de ambulancias, mermando nuevamente sus retribuciones y afectando negativamente al empleo". Critica también que no se contemple la figura de los coordinadores, "fundamentales en los hospitales para facilitar la labor con el SAS" y que se pretenda dar nuevas funciones a los conductores de las ambulancias que son competencia de los trabajadores de la Sanidad Pública.

El sindicato esgrime, por otro lado, que en la memoria justificativa para la contratación del servicio de transporte sanitario aparece como convenio de referencia del sector el regional, "obviando que nuestra provincia tiene un convenio y unas tablas salariales propias" y también llaman la atención sobre el hecho de que en el apartado de las percepciones salariales del expediente público de licitación, las retribuciones que se indican como salario de los trabajadores de ambulancia no sea real. "Aparecen unas cifras para todos los empleados aproximadamente un 10% superior a las que realmente perciben". UGT solicita "la inmediata subsanación" de estos dos errores que "puede afectar negativamente a los trabajadores en los temas de subrogación y en aras a una mejor claridad y concurrencia de todas las posibles posturas".

Por último, el sindicato recuerda que existe desde hace meses un bloqueo en la negociación laboral que se mantiene con las actuales empresas adjudicatarias y "a la fecha en que estamos no se nos ha facilitado el calendario laboral del año en curso".