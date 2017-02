Cruz Roja logra un 50% de inserción con su Plan de Empleo para jóvenes en Jerez

Cruz Roja Española apoya a través de su Plan de Empleo a colectivos especialmente vulnerables a que mejoren sus capacidades en la búsqueda de un trabajo. Con este propósito, la institución ha puesto en marcha en Jerez, por segundo año, los proyectos Pulsa y Formación para Jóvenes, dirigidos a menores de 30 años en desempleo y en riesgo de exclusión social. El pasado año, la mitad de las personas que participaron en ambos proyectos lograron un empleo.

A través del proyecto Pulsa, los jóvenes reciben talleres de orientación en materia laboral y aprenden a identificar sus talentos y fortalezas, a marcarse metas laborales y a preparar un currículum, entre otras habilidades que mejoran su empleabilidad. Cruz Roja Española también les acompaña y les orienta cuando afrontan entrevistas de trabajo, e intermedia con empresas de la ciudad para identificar entre los participantes a quienes mejor se ajustan al perfil de ofertas de trabajo.

Está dirigido a menores de 30 años, sin empleo y en riesgo de exclusión social

El Plan de Empleo de Cruz Roja Española contempla también una formación de más de 200 horas, que capacita para ser ayudante de cocina, auxiliar de almacén o auxiliar de comercio, además de incluir conocimientos básicos de inglés, ofimática, habilidades laborales y sensibilización sobre igualdad y diversidad. Todo esto se completa con prácticas no laborales en empresas de Jerez, como restaurantes y grandes almacenes, en las que los jóvenes tienen la ocasión de vivir su primera experiencia en un entorno laboral. El pasado año, casi 90 personas recibieron orientación a través del proyecto Pulsa y más de 50 participaron en alguno de los cursos con prácticas. Un 50% de ellas lograron un empleo.

Cruz Roja Española se encuentra en plena selección de participantes para estos dos proyectos, entre personas menores de 30 años de Jerez que se encuentren inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Estas acciones específicas de empleo forman parte de los programas operativos cofinanciados por los fondos de cohesión del Fondo Social Europeo. Concretamente se enmarcan en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), a través del Fondo Social Europeo para el periodo 2016-2018. A nivel provincial, el Plan de Empleo de Cruz Roja Española ha permitido apoyar a más de 1.500 personas en dificultad social, de las cuales, más de 300 fueron jóvenes en riesgo de exclusión.

María Perdigones consiguió un empleo en unos grandes almacenes de la localidad, después de que participara en el proyecto de Formación. Es una de las 50 jóvenes que recibieron los cursos de capacitación. En su caso, participó en el de auxiliar de comercio. "Es la primera vez que tengo un contrato", afirma esta joven de 21 años, que se muestra agradecida y orgullosa de haber llevado a buen puerto todo lo aprendido. La formación le abrió las puertas para a continuar en la empresa en la que hizo las prácticas no laborales.

"Cruz Roja Española me ha dado una gran oportunidad para poder formarme. Nos impartieron clases en escaparatismo, redes sociales, inglés básico y todo esto ha supuesto una gran ayuda para mí", afirma María. "Antes no tenía experiencia pero al hacer las prácticas me siento muy capacitada", concluye.