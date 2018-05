Cs exige a la Junta medidas para evitar el colapso sanitario en verano

El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos Andalucía, Juan Marín, se reunió ayer en Jerez con el grupo municipal para abordar, entre otros asuntos, la iniciativa que llevarán al próximo pleno del Parlamento. En concreto, Marín anunció que preguntarán a la Junta por el plan de sanidad que tiene previsto desarrollar este verano. El objetivo es "intentar, de una vez por todas, poner solución a unos problemas que suelen surgir siempre en esta época del año". "De todos es conocidos que año tras año tenemos problemas con cierres en instalaciones hospitalarias, especialmente también aquí en el hospital de Jerez, de camas e incluso de plantas en julio y agosto con una masificación de las listas de espera", aseguró el dirigente andaluz. En este sentido, recalcó que también se resienten las urgencias hospitalarias de la Bahía, de la Campiña de Jerez y de la Costa Noroeste, "motivado precisamente por algo muy importante como es la afluencia de muchísimas personas que vienen esos meses a la provincia a pasar sus vacaciones estivales. Eso aumenta la población y, por lo tanto, también es necesario también aumentar los recursos para los servicios que se ofrecen en materia sanitaria". Marín recordó que en estas fechas suele producirse, además, un "recorte importante" en materia de personal y eso "dificulta todavía más la labor de los profesionales de la sanidad pública andaluza en esta provincia y en esta ciudad".

Ante este panorama, el responsable de la formación naranja en Andalucía se mostró muy crítico con la "justificación que hace la consejera de Sanidad diciendo que este año se mantendrá el mismo plan de sanidad que en años anteriores cuando hay más recursos". Una planificación que Marín rechazó ayer tras aprobarse "unos presupuestos generales de la Junta de Andalucía donde dotamos de un 4,5% más el presupuesto de sanidad, donde nos vamos a los 9.800 millones de euros y donde convocamos cerca de 3.000 plazas para este año". Con estos datos sobre la mesa, a juicio del presidente del grupo parlamentario de Cs, "no podemos decirle a los andaluces, y en este caso a los gaditanos y a los jerezanos, que vamos a tener los mismos recursos que el año pasado". Es más, para Marín estas declaraciones evidencian que "algo no funciona y normalmente como suele ocurrir, en este caso en la Junta de Andalucía, suele ser la gestión. Una vez más parece que la Consejería de Salud llega tarde y mal a solucionar los problemas de los ciudadanos". Por ello, auguró que a largo julio y de agosto se volverán a repetir "situaciones como las que se han vivido en años anteriores, cuando hoy la excusa no son los recursos, hoy hay dotación presupuestaria para que estos asuntos no vuelvan a molestar y a interrumpir la vida normal de los ciudadanos".

"Hay que estar abierto siempre al talento y a la incorporación de gente que venga a sumar"

Por todo ello, subrayó que exigirá a la Consejería de Salud que "ponga remedios antes de que surjan los problemas, como van a surgir, a partir del próximo 1 de julio casi con toda seguridad". Por último, Marín también lamentó la postura que están adoptando el resto de partidos políticos a este respecto "cuando son ellos los primeros en bloquear la situación no apoyando los presupuestos generales de Andalucía". "El populismo sobrepasa cualquier límite, la razón sólo tiene un camino y es el sentido común", dijo.

Ya en clave electoral y ante las preguntas de los periodistas, el portavoz y presidente del grupo parlamentario Ciudadanos Andalucía, Juan Marín, aseguró que "las listas en Jerez y en cualquier otro sitio, no solamente a nivel municipal, no las vamos a empezar a trabajar hasta que realmente no se convoquen elecciones". De hecho, en el caso de la ciudad, señaló que "ahora mismo tenemos un grupo municipal con Carlos Pérez y los compañeros que tenemos aquí en Jerez trabajando, pero ni Carlos ni Juan Marín tenemos ningún puesto designado a dedo, nos tenemos que someter a primarias y no nos preocupa ahora eso". En su comparecencia recalcó, además, que Ciudadanos está en estos momentos centrado en trabajar para plantear soluciones a los problemas de los ciudadanos, tanto a nivel local como provincial, como puede ser en el caso de Cádiz en las consecuencias del Brexit o los problemas de seguridad.

En cuanto a los candidatos a las municipales y las listas, reconoció que "es lógico que todo el mundo tenga aspiraciones, pero Cs tiene unos estatutos y los vamos a cumplir rigurosamente". Además, añadió que "cuando llegue el momento, todo el que se quiera postularse para algún cargo o alguna posición podrá hacerlo en base a lo que digan los estatutos y cumpliendo con los requisitos", por lo que aseguró que, de momento, "no hay ningún movimiento ni aquí ni en otras provincias de Andalucía".

Finalmente, Marín reconoció que están "abiertos, como no puede ser de otra forma, a que otras personas puedan participar de este proyecto político", para lo cual deben hacer "el mismo trámite que cualquier compañero". "Hay que estar abierto siempre al talento y a la incorporación de gente que venga a sumar a este proyecto, porque perseguimos ser mejores y para eso quiero a mi lado gente que sea mejor que yo. La mediocridad la dejamos ya para otros partidos que designen a su gente a dedo", concluyó.