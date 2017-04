C's reprocha el "indulto" de Podemos a Chaves y Griñán en Andalucía

Las críticas a la moción de censura anunciada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, llegaron también desde Andalucía, donde el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (C's), Juan Marín, acusó la formación morada de pida mociones de censura en Madrid y a la vez "indulte" a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, después de no apoyar el dictamen de la comisión de investigación que señalaba su responsabilidad política en el caso de las ayudas a la formación.

Así de claro se mostró Marín en su cuenta personal de Twitter a raíz del anuncio del secretario general de Podemos, quien emplazó ayer al PSOE a unir fuerzas para derribar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El dirigente de la formación naranja en Andalucía, quien reprochó a Podemos que "indultara" a los citados ex presidentes de la Junta en la comisión de investigación que se celebró en la Cámara regional, solicitó a la formación morada "menos circo y más arrimar el hombro".

En contraposición, el secretario político de Podemos Andalucía, Jesús Rodríguez, justificó la propuesta ante la "degradación de la vida pública y de la calidad democrática" que atraviesa el país por culpa de "la mafia organizada del PP", al tiempo que opinó que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no la apoyará porque, a su juicio, "no entiende la gravedad de lo que pasa". "Teníamos que tomar la iniciativa y no mirar hacia otro lado" ante la corrupción, defendió.