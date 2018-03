C's reclama a la Junta la puesta en marcha del segundo acelerador en Radioterapia

El diputado autonómico por la provincia de Ciudadanos, Sergio Romero, se ha reunido con los representantes de la Plataforma de Radioterapia para tenderles de nuevo la mano y "ser útiles como intermediarios" para conseguir solucionar sus reivindicaciones.

El diputado, acompañado por el portavoz de Ciudadanos en Jerez, Carlos Pérez, ha compartido con los afectados la "situación que están sufriendo los enfermos porque a pesar de tener listo el edificio sigue siendo insuficiente y por ello vamos a exigir la apertura del servicio en horario de tarde". Asimismo, Romero se ha comprometido a elevar el problema a la Consejería de Sanidad, "para exigir no sólo la apertura del edificio en horario de tarde sino también para que la Junta ponga ya en marcha el segundo acelerador, promesa que hizo la señora Díaz a los afectados". Romero se ha mostrado muy preocupado "porque lamentablemente todo el mundo tiene a alguien en su entorno afectado por esta terrible enfermedad" y por ello insiste en que "vamos a pelear para conseguir que el segundo acelerador esté disponible lo antes posible porque es de justicia y de sentido común, no es un logro de un partido u otro sino de los propios ciudadanos".

Para finalizar, el diputado autonómico ha insistido en que "seremos beligerantes con este asunto, porque ahora no nos pueden decir que no hay dinero porque sabemos que sí lo hay gracias a nuestra insistencia en los presupuestos autonómicos que han visto incrementados la partida destinada a sanidad". Hace una semana la Plataforma denunció en este periódico que hay pacientes que deben ir a Sevilla y a Cádiz para su tratamiento al no haber dos turnos de trabajo.