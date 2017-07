C’s reclama que se ponga fin al "apagón informativo" en empresas municipales

Los concejales del grupo municipal de Ciudadanos, Carlos Pérez y Mario Rosado, presentaron ayer un escrito a la alcaldesa Mamen Sánchez solicitando la convocatoria de los consejos de administración de las empresas municipales Comujesa,Emuvijesa, Ememsa y Cirjesa, durante la primera quincena de septiembre.

Tal y como explicó Pérez, “es triste comprobar que la alcaldesa y su equipo parecen continuar en las empresas municipales con la misma estrategia de baile de salón al que nos tienen acostumbrados en el Ayuntamiento, y en vez de dar cuenta de los resultados de su gestión en estas empresas a todos los jerezanos, prefieren dedicarse única y exclusivamente a aprobar presupuestos, renunciando a la gestión, y sin tener el más mínimo interés por el resultado de su ejecución”.

Los concejales de C’s Jerez criticaron que, “desde que se aprobaron los presupuestos de 2017 en estas empresas, no se nos ha facilitado ninguna información acerca de la marcha de las mismas. Es decir, a día de hoy no sabemos si los presupuestos aprobados se están cumpliendo o no, y lo más preocupante de todo es que por parte de la alcaldesa y su equipo no parece tenerse conciencia del grave riesgo que ello supone para estas empresas, que dan empleo a cientos de trabajadores y gestionan una parte tan importante del patrimonio de todos los jerezanos”.

Por su parte, Rosado indicó que “en el caso de Cirjesa, la situación anterior se ve agravada por las irregularidades mercantiles y contables que se acumulan y que no nos cansaremos de denunciar: falta de aprobación de las cuentas anuales de 2014 y 2015, junto con sus informes de auditoría, en los que el retraso se cuenta ya por años, y la falta de preparación y formulación de las cuentas anuales de 2016, donde ya se acumulan casi cuatro meses de retraso. Esperemos que al final no sea el Tribunal de Cuentas quien tenga que informar al Ayuntamiento de todos estos incumplimientos“.

A la vista de lo anterior, los concejales de Ciudadanos insistieron en pedir que se ponga fin “al inexplicable e irresponsable apagón informativo al que la alcaldesa y su equipo nos tienen sometidos en estas empresas”.