Cuartillos denuncia desperfectos en el acceso a la barriada rural

En agosto de 2015 alrededor de medio centenar de vecinos de Cuartillos salió a la calle para impedir que comenzaran los trabajos de asfaltado de la avenida Cosmos. Lo hicieron para reivindicar que la obra contemplase las mejoras que se esperan en una nueva vía. Más de año y medio después, lo cierto es que las quejas de los residentes continúan vigentes. Francisco Candelera, antiguo delegado de Alcaldía, habla como vecino de este núcleo y lamenta que esta avenida -reconvertida en vía de servicio tras las obras de la A-2003- acumule numerosas deficiencias. Los más visibles son los numerosos "socavones" que pueden verse a lo largo de esta avenida por la que cada día transitan muchos vecinos. Además, las malas hierbas campan a sus anchas por los laterales de esta antigua carretera.

"El problema es que desde el principio no se hizo bien. Había un tramo para el acerado y el cableado, y ni hay acera ni cables ni nada", explica Candelera. Incluso, afirma que ha enviado mensajes e informado a distintos responsables de la obra y de la delegación provincial de Fomento sin que, hasta el momento, hayan tenido éxito sus peticiones. "Me dijeron que la obra aún estaba en garantía pero el tiempo pasa y aquí nadie viene a solucionar nada", afirma este vecino, criticando que "no se invierte bien el dinero público". "Le he enviado fotos pero lo lógico es que vengan a verlo en persona para saber qué hay y cómo se puede solucionar", añade.

"No tenemos acera y para tirar la basura tenemos que andar por la carretera"

Candelera detalla que en la barriada rural viven muchos vecinos mayores que sufren también las consecuencias de esta obra "mal acabada". "No tenemos aceras y para algo tan simple como salir a tirar la basura tenemos que andar por esta vía de servicio", denuncia. Del mismo modo, critica que han quitado una de las marquesinas de los autobuses y no la han repuesto, así que "si llueve nos mojamos y si hace sol no podemos resguardarnos". "La delegación provincial nos dice que es cosa del Ayuntamiento y el Ayuntamiento dice que la empresa adjudicataria iba a reponer las que estaban en mal estado, pero lo cierto es que no se ha repuesto la que quitaron ni el resto tampoco, a pesar de que están en bastante mal estado", recalca este vecino.

Por todo ello, Francisco Candelera asegura que continuará reivindicando que esta vía de servicio cumpla con unos mínimos de seguridad para que los vecinos no estén en peligro y tengan una carretera digna. "Iré a donde tenga que ir para denunciarlo ya que por más que pido una solución en la delegación provincial no me hacen caso", afirma.