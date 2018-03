Cuartillos, en pie de guerra ante Junta y Ayuntamiento

Los vecinos de la barriada jerezana de Cuartillos han acordado por unanimidad apoyar el programa de acciones y movilizaciones presentado por José Barriga (IU), delegado de Alcaldía de la barriada rural, "ante la pasividad y dejadez mostrada por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez a la hora de reactivar el Plan Especial que tiene hipotecado el desarrollo urbanístico y económico de dicho núcleo poblacional". Tal como detallan desde IU, dicho acuerdo se alcanzó en la reunión celebrada el pasado viernes en el local de la asociación vecinal de la barriada rural, convocada a instancias del propio Barriga, y a la que, además de muchos vecinos Cuartillos, también asistieron el concejal de IU en el consistorio jerezano, Raúl Ruiz-Berdejo, y el coordinador Local de la formación, Domingo Pedro García, quienes "tomaron buena nota de los problemas que están sufriendo los vecinos".

A lo largo del encuentro, los asistentes mostraron "su indignación por la situación que padece la barriada" y denunciaron los efectos "del abandono que vienen sufriendo por parte de los responsables políticos de ambas instituciones: calles no asfaltadas convertidas en un auténtico lodazal, falta de iluminación viaria, viviendas que no disponen de luz y agua, imposibilidad de mejorar las viviendas, incapacidad desarrollo económico en la población, etc.".

Durante su intervención, el delegado informó a los vecinos de las gestiones realizadas ante el Ayuntamiento de Jerez y los responsables de la Junta, quienes, según Barriga, "no han hecho sino marear la perdiz con mesas técnicas, cuando lo que tendrían que hacer de una vez por todas es poner en marcha el Plan Especial mediante la creación de la Junta de Compensación de Cuartillos". Para Barriga, "esta actitud mostrada por los responsables políticos de Jerez y la Junta no hace sino evidenciar que, para el PSOE, los vecinos de la zona rural somos ciudadanos de segunda categoría. No sólo se trata de legalizar las casas, sino de cómo afecta toda esta situación a la vida cotidiana de los vecinos, algo que ya les hemos explicado muchas veces".

Ante dicha situación, Barriga manifestó que, en su opinión, era necesario cambiar de estrategia, por lo que presentó un programa de acciones y movilizaciones que fue "unánimemente" apoyado por todos los asistentes. Así, el plan de acción contempla que, tras presentar una nueva solicitud a la Junta y Ayuntamiento de Jerez para que se reactive de manera urgente el Plan Especial, proceder a una campaña de denuncia pública de la situación, tanto ante medios de comunicación como ante el Defensor del Pueblo Andaluz, así como una campaña de movilización social en la que se contempla concentraciones en la puerta del Consistorio jerezano y una manifestación por las calles de la ciudad, para la que se solicitará el apoyo de las federaciones de asociaciones vecinales de la zona rural y del núcleo urbano.