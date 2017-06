Deniegan a Pedro Pacheco su segunda solicitud de permiso penitenciario

Pedro Pacheco sigue sin permiso penitenciario del que disfrutar después de que el segundo presentado en apenas tres meses haya sido nuevamente denegado como lo fue el primero el pasado mes de marzo. Pacheco, que gestiona directamente este tipo de recursos ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, tanto para sí como para el resto de internos que se lo solicita, acumula en la actualidad tres condenas firmes unas vez que el Tribunal Supremo ratificara las decisiones de la Audiencia Provincial en las tres ocasiones en que salió condenado del edificio de la avenida Domecq. Se trata de los cinco años y medio del 'caso Asesores', el año y medio del caso 'Estación de Autobuses' y el año y diez meses del caso 'Casa del Rocío'. En total, Pacheco tiene en su contra el cumplimiento de 8 años y diez meses de condenas. O lo que es lo mismo, 106 meses de encarcelamiento. En estos momentos, Pedro Pacheco aún no ha cumplido la tercera parte de la condena, pues lleva 32 meses privado de libertad después de que entrara en el centro penitenciario de Puerto III el 24 de octubre de 2014.

Círculos cercanos al ex alcalde han destacado a este periódico que la oposición de las autoridades penitenciarias y de la jurista han impedido por segunda vez que el ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco disfrute del referido permiso. Cabe recordar a este respecto que la primera solicitud le fue denegada, a pesar de que cuatro de los seis miembros de la junta de tratamiento votaran a favor. Cabe destacar que las personas que trabajan directamente con Pedro Pacheco en el centro penitenciario sí consideran, por el contrario, que está en condiciones de salir en libertad para retornar acto seguido a la prisión. El educador y el psicólogo, entre otros profesionales, suelen mostrarse favorables a que disfrute de la libertad de forma temporal. A todo esto hay que recordar que un grupo de amigos del ex alcalde han formado una plataforma de apoyo para conseguir dichos permisos.

Obviamente, en este caso en concreto pesa en contra de quien fuera líder del nacionalismo andaluz el hecho de que aún tenga por delante la celebración de otro juicio, como es el del caso 'Huertos de Ocio', algo que tiene en cuenta Instituciones Penitenciarias.

Pese a todo, los argumentos esgrimidos por sus simpatizantes son de una obviedad aplastante: no hay el menor riesgo de fuga y no va a dedicarse al servicio público (en cuyo ámbito precisamente delinquió).

Por el momento es el único político local condenado que no ha disfrutado de permisos penitenciarios. Pilar Sánchez y José López ya han podido salir de prisión en fines de semana.