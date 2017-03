Deniegan un fin de semana libre a Pacheco pese a tener el visto bueno

El ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco ha presentado un recurso de queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 10, con sede en El Puerto, después de que se le haya denegado un permiso para salir del centro penitenciario Puerto III donde cumple condenas que suman 84 meses de cárcel. Dichas condenas provienen del caso denominado 'Asesores' (cinco años y seis meses) y 'Estación de Autobuses' (un año y seis meses). Pacheco alega que tiene derecho a disfrutar de dicho permiso teniendo en cuenta que, tal y como marca la normativa penitenciaria, ya ha cumplido una cuarta parte de la condena. El ex alcalde fue encarcelado el 24 de octubre de 2014, con lo que la privación de libertad a la que ha sido sometido alcanza en estos momentos los 29 meses de encarcelamiento, los cuales se cumplirán precisamente mañana.

Pedro Pacheco muestra su preocupación e indignación por el hecho de que la junta de tratamiento del centro penitenciario apoyó la concesión del permiso en diciembre de 2016 y apenas dos meses después el mismo equipo se lo denegó una vez que la juez de Vigilancia Penitenciaria denegara el primero de ellos.

El ex regidor destaca en todo momento que su evolución entre la primera y la segunda reunión ha sido positiva y se pregunta por los motivos por los que la opinión del equipo cambia. Así, destaca los meses que lleva encarcelado, así como que ha satisfecho con la venta de sus bienes y el embargo de su pensión la responsabilidad civil subsidiaria para satisfacer el pago de una multa de 60.000 euros.

"¿Qué ha ocurrido para que algunos miembros de la junta de tratamiento del 21 de diciembre votaran sí y ahora en la del 22 de febrero hayan votado no añadiendo tres motivos denegatorios del permiso". Pacheco pregunta si "¿ha habido presiones?, ¿presiones políticas?, presiones profesionales?...". "Todo esto supone una gran indefensión jurídica, una grave contradicción y especialmente provoca la creación de una alarma social con gran repercusión mediática, máxime con la que está cayendo en este país". Yendo aún más allá, el ex político se pregunta si "¿nos encontramos ante otra forma de presión psicológica contra este interno?, ¿existe enemistad política con o sin connotaciones personales añadidas? Espero que las dudas se resuelvan sin mucha dilación pues se están afectando los derechos fundamentales de una persona".

Pedro Pacheco, en una queja redactada por él mismo en su condición de abogado, destaca que como interno "cumple todos y cada uno de los requisitos y exigencias legales para que se le conceda el permiso ordinario propuesto por la mayoría por la junta de tratamiento" del centro penitenciario. En su queja, Pacheco destaca que la junta de tratamiento " ha considerado que, en estos momentos, en el caso de este interno, resulta improbable que quebrante la condena (se fugue), que no existe riesgo en la comisión de otros delitos (no en vano el ex alcalde ya carece de responsabilidades públicas en cuyo marco fue condenado), así como la falta de repercusión negativa de la salida como preparatoria para la vida en libertad". Igualmente, Pacheco señala que "el permiso (como marca la normativa y las leyes penitenciarias) prepara para la vida en libertad y recuerda que el equipo técnico de prisión emitió un informe favorable a los efectos de la comisión de este permiso".

Así, señala que la negativa de la juez de Vigilancia Penitenciaria destaca en su oposición al permiso que éste "se sustenta en la necesidad de un efecto intimidatorio de la pena superior al cumplimiento legal exigido de un cuarto de la condena". Estas afirmaciones "no podemos admitirlas pues no cuentan con datos concretos que la avalen frente a los aportados por la mayoría de los miembros de la junta de tratamiento", los cuales votaron en proporción de seis a dos en diciembre de 2016 a favor de la concesión del permiso. Así, destaca que "los profesionales del equipo técnico, "que están en contacto con el interno desde su ingreso en prisión y quienes mejor conocen su trayectoria penitenciaria y futura progresión, consideran por mayoría incluyendo el voto del psicólogo, que ya está preparado para la salida sin custodia como medio de preparación de la futura vida en libertad".

Para Pacheco, que la juez le deniegue la salida temporal (por unos días) del centro penitenciario se basa en una serie de objeciones "a contrapelo de la doctrina que mayoritariamente están aplicando los operadores jurídicos", aportando al respecto jurisprudencia de la propia Audiencia Provincial de Cádiz. Cabe destacar que la denegación ha sido recurrida por el ex alcalde ante este órgano judicial y que en su recurso señala que "no se han tomado en consideración los informes emitidos por el psicólogo, educador y trabajadora social del Módulo 12 (donde está encarcelado)", así como que "se tomaron informes antiguos no actualizados".

En el cambio de criterio de la junta de tratamiento del pasado mes de febrero cabe destacar que la denegación del permiso se basó en tres motivos: "Momento inicial de cumplimiento de condena de especial cuantía; lejanía de la fecha de cumplimiento y responsabilidades penales pendientes de sustanciación". Pacheco alega que se trata de elementos extralegales que atentan contra el principio de legalidad y seguridad" así como que en apenas dos meses se oponen en su contra motivos que antes sencillamente no existían.