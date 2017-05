Denuncia que lleva desde 2010 esperando para regularizar un toldo fijo

Una hostelera de la ciudad asegura que lleva desde 2010 esperando para que Urbanismo regularice un toldo fijo en su establecimiento, 'El portal de Antonio', en la calle José Demaría Vázquez. "Urbanismo no funciona", explica María del Carmen Palomino. El caso se resume de la siguiente forma, según señala Palomino. En 2010 fue cuando colocó un toldo fijo (con cerramiento) en el que ubicar sus veladores, previo pago de la licencia. Pero ésta, para el Ayuntamiento, contemplaba sóloponer mesas y sillas, no la construcción del toldo fijo. De hecho, no fue hasta 2014, según Palomino, "cuando las normas permiten poner el velador, pero a mí me dieron licencia de obra". Y no fue hasta 2016 cuando supo que estaba incumpliendo la norma. Podría pensarse que esta pequeña empresaria denuncia el caso para evitar alguna sanción, pero no es el caso porque Urbanismo no ha impuesto ninguna multa. "Si me tienen que sancionar, que lo hagan, yo lo único que quiero es regularizar mi toldo", señala la denunciante.

Desde entonces, Palomino asegura haber vivido "un calvario, voy al Ayuntamiento dos o tres veces cada semana para que me atienda un técnico". No fue hasta hace un mes cuando se acabó produciendo esta reunión, pero la afectada asegura que no sacó nada en claro. "Es que me dicen que nunca me dieron permiso para poner el toldo, pero eso no es así, yo tengo papeles de antes de 2010 entregados con el proyecto del arquitecto y todos los trámites, los papeles que me pedía el Ayuntamiento. Yo expliqué que era para un toldo fijo, y ahora dicen que nunca me pudieron permitir eso, y no quiero que me dejen de mentirosa, no es así".

La normativa que permite este tipo de infraestructuras está vigente desde 2014El Ayuntamiento niega la tardanza y asegura que le ha explicado los trámites por solventar

El Ayuntamiento, por su parte, declara que no comprenden la queja, que "carece de fundamento" porque en cada momento se le ha estado dando explicaciones y razones de cada cosa que tenía que regularizar, que no ha existido tardanza. Una de las claves del asunto está en que desde el año pasado, Palomino está tratando de cumplir con el procedimiento que se expone en la normativa de 2014, la que ya permite este tipo de elementos en la vía pública. Pero no sería hasta hace dos semanas cuando terminó de presentar los últimos documentos en el registro municipal. "Yo sólo se lo quería entregar a un técnico para explicarle que mi caso tiene esto detrás, que llevo años intentando solucionarlo, pero por más veces que he pedido reuniones, nunca me las concedían". Asegura que ha sido en la séptima petición cuando por fin pudo reunirse, y todo para, como ella dice, "que me dijeran cosas que no eran y no me lo dejaran claro".

Una de las razones por las que Palomino se declara "cansada" de tanto asunto burocrático es que el Ayuntamiento conocía bien que había un toldo fijo. "En 2013 y en 2015 me cobraron dos veces por los veladores, una según los metros cuadrados y otra según el número de mesas. Al final me lo acabaron compensando en los años siguientes, que pagué menos". Según asegura esta hostelera local, "en el mismo Ayuntamiento he escuchado que lo mejor que podía hacer era esperar hasta que algún día me denunciaran, que esa iba a ser la mejor forma de que se regularizara el toldo, y eso a mí me sienta mal porque yo solamente quiero hacer las cosas bien".

A día de hoy, Palomino está a la espera de conocer si el Ayuntamiento finalmente acepta los últimos documentos que, tras mucho tiempo, acabó depositando en el registro. "Pero yo por los casos que he visto y sobre todo por mi caso, lo que creo es que las cosas en Urbanismo no están funcionando como deberían, no atienden bien a la gente, y no lo denuncio en el periódico por mí, porque si por esto me tienen que multar que lo hagan, pero al final pagas impuestos y te intentas ganar la vida y te lo ponen muy complicado", remacha.