Denuncian el abandono de una trabajadora social municipal amenazada de muerte

La central sindical CGT ha denunciado los sucesos acaecidos "en el Área de Servicios Sociales (del Ayuntamiento) concretamente a una trabajadora social, que viene recibiendo acoso desde hace muchos años, denunciando este asunto desde el año 2015 y que viene padeciendo amenazas de muerte directamente desde enero de este año, por parte de un usuario de estos servicios, al cual se atendía desde el 2003".

El sindicato expone públicamente su preocupación exponiendo su asombro acerca de "¿cómo es posible que en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de este Ayuntamiento no se haya tenido constancia alguna de hechos tan graves, con los que se ha puesto en riesgo la integridad física de esta persona y de sus familiares?". Igualmente se denuncia que desde la dirección del servicio de Bienestar Social no ha sido tramitada esta situación al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales "y no ha coordinado correctamente este asunto con el gabinete jurídico del Ayuntamiento de Jerez".

Igualmente critican que la propia delegada, Carmen Collado, no ha intervenido ante este grave problema cuando "Bienestar Social ha puesto en conocimiento de los juzgados esta grave situación". Desde CGT creen que se trata de una especie de estrategia política: "¿O es que esta delegada y su grupo político estaban más interesados en justificar la falta de trabajadores sociales para contentar al grupo político que los sustenta?". Igualmente lanzan la dura acusación de que no se le exigió al gabinete jurídico del Ayuntamiento que pusiera todos sus medios para proteger y defender a la trabajadora afectada.

"Si desde el gabinete jurídico se tenía constancia de estos hechos no podemos entender por qué no se personaron como acusación particular, poniendo los medios necesarios para que con este individuo, acosador peligroso, se tomaran las medidas oportunas que garantizarán la integridad de esta trabajadora y sus familiares, evitando esta situación tan grave a la que están sometidos".

La CGT critica "el beneplácito de la actual alcaldesa (Mamen Sánchez), que se le llena la boca de defender valores de igualdad y respeto a la mujer trabajadora, que por contra en este caso ni tan siquiera se ha dignado en tomarse en serio, poniendo en riesgo la propia vida de los empleados municipales. No vamos a permitir que por este mal gobierno municipal se ponga en riesgo y se juegue con la vida de ningún empleado municipal".