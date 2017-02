Denuncian varios robos nocturnos de baterías de coche en la zona Sur

Varios vecinos de la zona Sur, del entorno de la calle Benito Pérez Galdós, se han encontrado en las últimas semanas con una desagradable sorpresa en sus vehículos. Hasta el momento, son al menos cuatro los casos de robo de baterías, en concreto de tres modelos de Peugeot 206 y un Citröen Saxo. "Van a por coches de gama baja", explica una de las víctimas. El valor en sí de las baterías no es muy elevado, pues no superan los 100 euros, pero al producirse la sustracción los coches sufren más daños. En uno de los casos, para llevar a cabo el robo los cacos rompieron piezas de motor cuya reparación supone un desembolso mayor. "Se han cargado los manguitos, por ejemplo, es un destrozo", señalan los vecinos. La sospecha es que, por las características del suceso, el objetivo es revender las baterías. "Si no, no tiene sentido que vayan a por modelos tan concretos". De ser esto así, no sólo sería imputable este acto punible a los autores materiales, sino que la responsabilidad se hace extensible a los supuestos promotores del robo. "No sabemos si es que hay gente de talleres que quieran esas baterías, lo que sí parece es que tienen salida", denuncian afectados.

Se da el caso de que los afectados, en vista de que ni pueden repercutir los robos a sus seguros ni consideran el suceso de gran envergadura, no han interpuesto por lo pronto denuncia. "Entendemos que no merece la pena", defiende la afectada, "porque las baterías no tienen número de bastidor ni ninguna otra forma de ser rastreadas". Si bien, esperan que la Policía esté atenta a este caso. "Puedo decir que somos cuatro los que tenemos este problema, pero no sería de extrañar que hubiese más", remacha una de las damnificadas.