Desahucio de una familia en las 'Casitas Bajas' por el impago del alquiler

Poco después de las diez de la mañana, Carmen entregaba a los agentes judiciales las llaves de la vivienda que alquiló en julio de 2015 en las 'Casitas Bajas'. Hasta poco antes recogía, ayudada por sus hermanas y algunas vecinas, sus últimas pertenencias. La mayor parte de los muebles y enseres se habían sacado la noche anterior; un conocido les había dejado un pequeño espacio en su local para guardarlas hasta que se clarifique su situación y la de su familia: su marido y una hija de 12 años que, según su madre, ayer le pidió que no la obligase a ir al instituto porque está muy afectada por todo lo que ha ocurrido.

Varios agentes de la Policía Nacional se presentaron también en el domicilio y presenciaron el desalojo en la calle, sin necesidad de intervenir ya que todo transcurrió sin incidentes, pese a que la presencia de la familia que les alquiló la vivienda y que ha promovido el desahucio en el otro lado de la calle exaltó en algún momento los ánimos de los desalojados.

Las dos familias enfrentadas son curiosamente vecinos de toda la vida de las 'Casitas Bajas'. Cuando la mujer que vivía sola en una de las viviendas sufrió un ictus y tuvo que ser ingresada en una residencia, ella y sus sobrinos decidieron alquilar la casa. "Yo vivía entonces con mi madre, y vinieron a buscarme para ofrecerme la vivienda, porque me decían que era mejor que estuviese yo que no que alguien diese una patada en la puerta y la ocupase", contaba ayer Carmen. Se llegó a firmar un contrato de alquiler fijando un importe mensual de 100 euros, pero según la familia desahuciada, transcurridos unos meses los sobrinos le comunicaron que tenían que dejar la casa porque pensaban venderla. Fue entonces cuando, según cuenta María Ligero, una amiga de Carmen que ha estado a su lado en toda esta situación, acudieron a la Junta, y afirman que "nos dijeron que no podía ser, que no podían venderla porque no tenían la titularidad de la vivienda". Hay que recordar que las viviendas de las 'Casitas Bajas', propiedad de la Junta, fueron objeto hace varios años de un proceso de regularización, en el que hubo inquilinos que pudieron acceder a la propiedad. Aunque los arrendatarios rehusaron ayer hacer declaraciones, sí defendieron en todo momento que la propiedad de la vivienda es de su tía, ya que se habían realizado todos los trámites y sólo faltaba escriturarla.

Este es el punto en el que los inquilinos muestran su desacuerdo y aseguran que se estaría cometiendo una irregularidad, ya que si la vivienda sigue siendo propiedad de la Junta no podría haberse realquilado. Carmen mantiene que ante la respuesta de la Junta se sintió respaldada y admite que dejó de pagar las mensualidades. Según afirma, la deuda es de 700 euros, a los que dice que no puede hacer frente porque sólo ella aporta ingresos a la familia trabajando unas horas como limpiadora, por lo que cobra 148 euros al mes.

Ni las gestiones realizadas en el Ayuntamiento ni en la Junta han servido para parar el desahucio. Hasta última hora, la amiga de la familia intentó hablar con la alcaldesa para explicarle la situación en la que queda el matrimonio y su hija. La pequeña está en casa de una tía y Carmen ha vuelto a casa de su madre, pared con pared con la vivienda de la que ha sido desalojada. "Pero aquí no podemos estar todos. Con mi madre vive ya mi hermano, su mujer y dos hijos. Mi marido se irá a casa de su madre", se lamentaba. María Ligero criticaba que en estas semanas, desde que recibieron la orden de desahucio, "les han mareado. En la Junta dicen que la gestión de estas viviendas es del Ayuntamiento y el Ayuntamiento contesta que es un tema de la Junta. El caso es que el Ayuntamiento tiene casas vacías con las puertas tapiadas y mientras, hay gente sin vivienda. Lo único que hacen es desestructurar familias y que algunas personas piensen incluso en el suicidio por la situación que viven".