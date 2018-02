Desahucio en una vivienda de La Granja por el impago de un alquiler

Una madre y sus dos hijos menores abandonaron ayer su vivienda en alquiler, cumpliendo así la sentencia por el impago reiterado de la mensualidad. La jerezana reconoció que tras la separación de su pareja permaneció en el inmueble sin poder abonar el pago porque no tenía trabajo, pero tampoco otra vivienda donde ir con sus hijos (de 2 y 12 años). El propietario del inmueble denunció la situación y en junio se celebró el juicio, donde esta mujer dijo ayer tener desavenencias con su abogado de oficio, quien -según la jerezana-, le dijo que le avisaría de la fecha de abandono de la vivienda.

"No me ha avisado y esta mañana me han llamado a la puerta diciendo que tenía que dejarla", remarcó ayer la inquilina, quien añadió que "yo sabía que me tenía que ir". "Estaré en la casa de mi madre, pero no está acondicionada porque es vieja y casi en ruinas. Así no se puede vivir", subrayó. Desde el Ayuntamiento se pusieron ayer en contacto con la jerezana, ofreciéndole varias opciones como entrar en un centro de acogida o buscar un alquiler, ayudándole con el primer mes y el de fondo. Sin embargo, la jerezana, que insistió en que no puede hacer frente a un alquiler en estos momentos por no tener un empleo, esperará a una reunión con su asistenta social este viernes para agilizar otras ayudas que le permitan asumir el gasto de un nuevo alquiler.