Desaparecen tejas del siglo XVII del edificio de la Escuela de Arte

Las tejas del techo del edificio de la Escuela de Arte que se derrumbó en septiembre del año pasado están en paradero desconocido. Así lo denunció ayer a través de una nota la corporación local de Izquierda Unida, que dice que requerirá al Ayuntamiento "que aclare la ubicación de las piezas o denuncie de manera inminente la desaparición de las mismas". Desde la Escuela de Arte confirman la desaparición de estas tejas que datan del siglo XVII, aunque no consta denuncia alguna por el momento, tras las obras realizadas por una empresa enviada a través de la delegación de Urbanismo del Consistorio jerezano que dirige el teniente de alcaldesa Francisco Camas.

En la nota remitida por Izquierda Unida se denuncia que "según los trabajadores de la Escuela, la empresa que realizó las obras se llevó las tejas sin dar ningún tipo de explicaciones". Docentes del centro explicaron a este periódico que durante la obra realizada, las tejas estuvieron en el patio de la Escuela algún tiempo y desaparecieron de un día para otro, sin conocerse qué fue lo que ocurrió.

El equipo directivo se muestra preocupado por poder impartir las clases con normalidad

No obstante, la empresa niega rotundamente que ellos se hayan llevado material alguno después de la obra realizada. Se trata de la firma Cobos y Román, tal y como ya se había informado desde el Ayuntamiento en una nota emitida antes de la realización de las obras. En su defensa, desde la sociedad han esgrimido que "serían los bomberos" los que se llevaron las tejas. Ellos fueron los que tiraron parte de la techumbre para poder abrir la calle Ídolos al paso de los ciudadanos de forma temprana y evitar así el riesgo de un nuevo derrumbe. Además, estos escombros estuvieron más de 10 días en la calle Ídolos, y desde Cobos y Román dicen tener fotos de la obra y lo acaecido durante la misma por si tuvieran que acudir a los tribunales. Incluso, no ven sentido a la denuncia realizada por parte de Izquierda Unida. El trabajo de esta empresa no ha sido otro que la reparación de urgencia de la techumbre. Es decir, han sustituido el techo de tejas por una chapa roja, que cubre las necesidades de la Escuela para poder impartir las clases pero no las necesidades estéticas del edificio.

La nota emitida por el grupo de izquierdas cataloga esta chapa de "impropia" para este edificio y pide a Ayuntamiento y Junta de Andalucía que "dejen de pasarse la pelota y asuman la responsabilidad de proteger un patrimonio público del valor del edificio que alberga la Escuela de Arte, considerado Bien de Interés Cultural, y garantizar la prestación de servicio educativo, como el que presta la Escuela, en una condiciones dignas que no son las que existen a día de hoy". Según Ana Fernández, representante de IU, "es hora de que la Junta y el Ayuntamiento asuman su responsabilidad frente al deterioro, que amenaza con ser irreversible, de un edificio que es patrimonio de todos los jerezanos".

Dentro del equipo directivo del centro parecen estar más preocupados por poder establecer un calendario de clases normalizados para el próximo curso que por recuperar unas tejas, que, según ha podido conocer este diario, tienen más valor como material de construcción que como patrimonio. Estas tejas se cayeron en septiembre del pasado año y el Ayuntamiento asumió la obra de urgencia, aunque es la Junta de Andalucía la que debe encargarse de la reparación de los desperfectos de un edificio declarado Bien de Interés Cultural. Para ello, a principios de mayo se licitó una primera parte -la reforma al completo se hará en tres- con un coste de 30.000 euros y una duración de un mes.

Las quejas por el deterioro en las instalaciones de las Escuelas de Arte es habitual en toda la provincia. A principios de este curso, la de Algeciras también mostró problemas en su salón de actos. La de Jerez ha tenido que pasar sus clases incluso a las instalaciones de la antigua Escuela Oficial de Idiomas, donde podrían volver los alumnos a recibir clases en caso de que las obras mencionadas comiencen a partir del mes de septiembre de este año en periodo lectivo. El equipo directivo aún no tiene hoja de ruta al respecto.