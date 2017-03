"Desaprovechan una oportunidad"

El gobierno local no piensa, por el momento, cambiar el sistema de trabajo que está aplicando en la elaboración el presupuesto municipal de este año. Asegura que, si bien no ha aportado toda la documentación a los grupos municipales, es porque, sencillamente, no la tiene acabada. Eso sí, mantiene su intención de que el borrador completo se lleve a pleno para su aprobación en menos de dos semanas.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, defendió ayer la labor de su ejecutivo en este aspecto insistiendo en que se está realizando un "proceso participativo" donde están participando las formaciones que están dando muestras de colaborar. Por ello, acusó a Ganemos Jerez de estar "desaprovechando una oportunidad" de participar en el proceso y de no presentar las propuestas que emanen de su asamblea.

La agrupación de electores ha amagado con no aprobar la previsión contable

Ante el no más que previsible del Partido Popular -de hecho ayer ya deslizó que este será su posicionamiento-, el grupo municipal de Ganemos sigue siendo la pieza clave para que el presupuesto salga adelante, ya sea con su voto afirmativo o con la abstención, tal y como pasó con la previsión correspondiente a 2016. Sin embargo, la agrupación de electores se mostró muy crítica el pasado jueves con el ejecutivo al acusarle de no aportar toda la documentación necesaria que le permita hacer un análisis minucioso del documento y, por ende, plantearse un apoyo o una abstención.

A día de hoy, el gobierno no ha entregado de manera pormenorizada cuestiones clave como el capítulo de personal (que se lleva el 33% del presupuesto), el anexo de inversiones y la revisión de liquidación del presupuesto de 2016, entre otras. Ante esto, la regidora, en declaraciones a los periodistas tras inaugurar la nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Cuatro Caminos, señaló que estos aún no están terminados. "La oposición tiene la misma documentación que tiene el gobierno, la misma", enfatizó.

Por ello, aunque sin nombrarlos, valoró el trabajo que están realizando algunos grupos políticos presentando propuestas cuya inclusión se está estudiando -estas formaciones son Ciudadanos e Izquierda Unida-. Por ello, le espetó a Ganemos: "Estos grupos están aprovechando la oportunidad de trabajar en los presupuestos pero Ganemos le está quitando a su electorado la oportunidad de canalizar sus propuestas".

En cuanto al capítulo de inversiones, señaló que se espera tener concluido la próxima semana. Mientras, ha surgido un problema con el de personal al pretenderse este año convocar un concurso para cubrir plazas de funcionario. Según las explicaciones dadas por la alcaldesa, la Intervención Municipal ha elaborado un informe donde advierte de que el presupuesto tiene que recoger una partida extra de 500.000 euros, que es el importe de este incremento del gasto de personal de todo el ejercicio. Actualmente, se está buscando cómo encajar este importe en un presupuesto ya de por sí bastante ajustado.

Tras esto, Sánchez insistió: "La oposición maneja los mismos datos que el gobierno; otra cosa es que Ganemos quiera trabajar a la manera antigua, donde se le entregaban a los grupos todo ya cerrado y sin posibilidad de mover cosas". Por este motivo, instó a la agrupación de electores a presentar propuestas ya que cada vez queda "menos tiempo" para hacerlo. "Pero ni han pedido reunión y nos enteramos todo por la prensa", sostuvo.