Despilfarro en el 750 de 1st. Avenue (N.Y.)

La ONU es hoy una monstruosidad burocrática que no sirve para lo que se creó porque no cumple con casi ninguno de los objetivos para los que fue fundada hace casi 72 años, el 10 de octubre de 1945, por los 51 países que redactaron y firmaron su Carta Fundacional en la ciudad de San Francisco, California, a saber: Mantener la paz mundial, fomentar la amistad entre las naciones, y solucionar problemas humanitarios o sociales de índole internacional.

El último Presupuesto Ordinario -hay otros dos: 'Operaciones Especiales' y 'Fondos Voluntarios'- facilitado, y aprobado para el año fiscal que iba del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016, fue de 8.270 millones de dólares USA. Más de la mitad de esta auténtica fortuna, casi un 56%, la dedican los burócratas que la viven, invaden, organizan y mangonean, a pagarse sueldazos -no sueldos, sueldazos-, desplazamientos, dietas variadas, y gastos de administración, es decir: unos 4.600 millones al año para estos 'humanitarios' conceptos.

La ONU, además de una máquina de repartir dinero entre los que menos lo necesitan, se convirtió desde hace tiempo en sede de múltiples casos de corrupción y violación, también en 'refugio' para políticos ineptos, sobrantes en cualquiera de las administraciones de sus países miembros. Para muestra sirvan cuatro botones: un ex presidente de la Asamblea General arrestado por aceptar sobornos millonarios de empresarios de la construcción chinos a cambio de favores…; la ex directora de una Fundación de la ONU que se declara culpable tras ser investigada por blanqueo de capitales…; el programa de Naciones Unidas, 'Petróleo por Alimentos', posterior a la guerra de Irak, en el que se desviaron cientos, si no miles, de millones de dólares de los 67.000 que 'movió' la operación…; contrabando de tabaco, al que se tiene acceso en muchas misiones internacionales, imposible aventurar una cifra…; violaciones continuadas, por personal de la ONU, a mujeres y niños en Haití, Liberia, República Democrática del Congo y Costa de Marfil…; ¿se acuerdan de Bibiana Aído, aquella ex ministra de Zapatero, hacedora -para su vergüenza- de lo de 'miembra', inventora de currículos -sobre todo del suyo-, además de absolutamente inútil? Pues aquí, claro, no hizo nada, y cuando su jefe ya no la pudo mantener por más tiempo viviendo de la sopa boba, y se le acabó el chollo, su 'agradecida' amiga chilena, Michelle Bachelet, por entonces en la ONU, en atención a algún favor de su etapa de ministra, seguro que pagado por todos nosotros, y la colocó en la ONU como 'asesora especial' cobrando 10.000 dólares al mes. Tras varios años sin hacer nada en Nueva York, la mandan a Ecuador, eso sí, conservando el mismo estratosférico sueldo, pero en una ciudad en la que el coste de la vida es 12 veces inferior al de la urbe de la Estatua de la Libertad. Ejemplos, significativos, de cómo se administran los recursos, la moral y la ética, en la 'Organización…' de Naciones Unidas, ¿cómo ven?

Una consideración: dos horas después de un gran terremoto -Haití, por ejemplo-, la ONU ya sabe exactamente el importe del dinero que 'necesita' para atender a los perjudicados… ¡asombroso! En un territorio que supone cinco veces y media el de España -Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Nigeria-, con los tres primeros países en guerra, desde hace muchos años, y el cuarto luchando contra los yihadistas de 'Boko Haram', la ONU cuantifica con precisión quirúrgica las necesidades para sofocar la hambruna: 30 millones de personas necesitadas, recursos para atender a 8 millones, los 22 millones restantes morirán en los próximos meses si no se manda dinero... ¡sorprendente! Con estos datos, ¿a quién no le estalla la conciencia y se le encoge el corazón? Ellos saben hacerlo, ¡hay que generar ingresos como sea! y, estaría muy bien, si luego, claro, se gastasen conforme a lo que todos esperamos y confiamos, que es lo que nos hacen creer, pero no es lo que ocurre.

Otra consideración: si hay un niño, sólo uno, que muere de hambre, por ejemplo, en Etiopía, usted, ONU, no se puede gastar 6 millones de dólares al año, por ejemplo, en el 'Comité sobre el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino', por varias razones: la primera es que es una desfachatez sonrojante y bochornosa, la segunda es que lo suyo, a lo que usted se supone que se dedica con prioridad, lo primero, es eso mismo que usted dice que es lo primero cuando nos pide dinero, y la tercera es que no hay el mismo 'Comité' de 6 millones de 'pavos' para los israelitas, ni para los tibetanos, ni para los kurdos… ¿por qué?, ¿no será por la 'pasta gansa' que llega desde el lobby árabe?

Las meretrices alternan en un lupanar -vulgarmente, casa de putas-. En el 750 de la '1st Avenue' de Nueva York, pueden ustedes encontrar la que probablemente sea la mancebía de la madre de todas las 'recaudatrices' -cruce de recaudador y barragana, vulgarmente, puta-.