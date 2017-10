Detenido un hombre de 40 años por estafar más de 6.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez a un hombre de 40 años de edad como presunto autor de un delito de estafa, mediante el denominado 'timo del nazareno', de más de 6.000 euros a una empresa proveedora de pescado fresco al por mayor ubicada en El Puerto. La investigación comenzó el pasado 20 de septiembre, cuando el responsable de la empresa se personó en la Comisaría de El Puerto para denunciar la estafa realizada por una persona que presuntamente surtía de pescado fresco a varios establecimientos hosteleros de Jerez.

Así, tras realizar los primeros pedidos de poca cantidad e importe, abonaba de forma inmediata los pagos de la compra, pero posteriormente tramitó nuevos pedidos de elevado valor dejándolos a deber y sin realizar los pagos, aportando todo tipo de excusas, no atendiendo las llamadas y tratando de no ser localizado. No obstante, fruto de las gestiones realizadas, fue localizado y detenido en Jerez, donde residía.

El 'timo del nazareno' consiste en ganarse la confianza de una empresa suministradora asegurando tratarse de profesionales solventes. Una vez con la mercancía en su poder, los estafadores desaparecen y no responden a los intentos de contacto, e incluso los afectados descubren que las direcciones que aportan de las supuestas empresas son ficticias.