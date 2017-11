Detenidos dos 'hackers' en Jerez por comprar usurpando la identidad de otros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera a un hombre y mujer de 28 y 19 años de edad como presuntos autores de los delitos de estafa, usurpación de identidad y falsificación documental. A los detenidos se les atribuyen la realización de 31 operaciones de compra venta efectuadas a través de páginas de venta on line empleando datos fraudulentos y cuyo valor defraudado asciende a más de 15.000 euros. Los detenidos usurparon la identidad de 13 personas que habían conseguido tras lograr hackear la bases de datos de varias entidades comerciales.

La investigación se inició raíz de las denuncias interpuestas por los directores de seguridad varios centros comerciales que habían recibido las reclamaciones de numerosos clientes, a los cuales se les habían cargado los gastos de adquisiciones on line que nunca habían realizado. Entre los afectados se encontraban diez vecinos de Sevilla, otros en Barcelona, Pontevedra y Zaragoza. Las primeras pesquisas realizadas por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Jefatura de Superior de Policía de Andalucía Occidental con sede en Sevilla, permitieron recabar pruebas que determinaban la identidad de los presuntos autores, los cuales eran una joven pareja de 28 y 19 años de edad y residentes en Sevilla. Los investigados contaban con elevados conocimientos informáticos y eran expertos en ejecutar este tipo de estafas, logrando hackear la base de datos de clientes de varias cadenas de supermercados y así usurpar sus identidades para realizar compras en los portales de venta on line de las empresas afectadas. Los presuntos autores adquirieron artículos electrónicos, informáticos y terminales de telefonía móvil que, una vez en su poder, introducían en el circuito de ventas segunda mano.Tras ser identificados, los agentes trataron sin éxito localizar y detener a los investigados, los cuales habían abandonado Sevilla sin dejar rastro de su paradero.Posteriormente, en la Comisaría de Jerez se denunciaron hechos similares constatándose así que los investigados se habían trasladado hasta Jerez de la Frontera, realizando trece compras on line que eran entregadas en una vivienda ubicada en el centro de la ciudad y para lo cual habían utilizado las identidades usurpadas de las personas residentes en Sevilla, Pontevedra, Zaragoza y Barcelona.Fruto de las gestiones realizadas, los agentes localizaron el domicilio donde residían actualmente los investigados y tras obtener los mandamientos de entrada y registro del domicilio otorgados por la Autoridad Judicial se procedió a efectuar las citadas diligencias en las cuales fueron detenidos los dos encartados en la investigación. En el registro efectuado los agentes intervinieron numeroso material informático, documentación así como terminales telefónicos de alta gama.