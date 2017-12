"Diciembre marcha a ritmo de récord en la hostelería de Jerez"

"Este mes de diciembre está marchando a ritmo de récord", aseguró ayer el presidente de la federación hostelera provincial Horeca, Antonio de María. Según dijo, el volumen de negocio ha crecido en estas dos primeras semanas de diciembre en el entorno del 10% respecto a las cifras cosechadas el año pasado. "Se está vendiendo muchísimo", destacó De María.

Francisco Díaz, representante de este colectivo empresarial en la ciudad, ratifica dicho incremento de diez puntos respecto al año pasado si bien apunta que "dicho incremento se está produciendo sobre todo los fines de semana. Los viernes y los sábados, y buena parte de los domingos, la afluencia al centro de Jerez está siendo enorme lo que está provocando, literalmente, que muchos negocios se vean desbordados por la demanda".

La causa de esta alza no es otra que la celebración por toda la ciudad de las típicas fiestas navideñas jerezanas, las zambombas, las cuales están reportando miles de visitantes. A este respecto Francisco Díaz destaca que "por primera vez se están viendo incluso hasta turistas extranjeros que se han desplazado a la ciudad 'ex profeso' para disfrutar de las zambombas. No se trata de personas a las que de viaje les ha pillado por aquí. Sobre todo -señala- han sido franceses".

El resto de la clientela que se puede ver por el centro de Jerez estos días es, eminentemente, nacional. Según el representante de Horeca en Jerez "se trata sobre todo de "visitantes que llegan de Madrid, del País Vasco y de provincias de Castilla y León", aunque el grueso del 'pelotón' lo conforman los andaluces. Suelen proceder de la práctica totalidad de las provincias andaluzas, "pero con una especial presencia de vecinos de otras localidades de la provincia que no dejan pasar la oportunidad de disfrutar de un día de zambombas en Jerez".

"Esto -señala Francisco Díaz- de las zambombas se está haciendo algo famoso a nivel nacional, en buena parte por el papel difusor de la prensa y de los reportajes emitidos por las televisiones. No en vano, hasta el momento todos los fines de semana los hoteles de Jerez están rozando el lleno, lo que es una gran noticia".

La 'cara B' de esta buena noticia es que este fenómeno se está produciendo, sobre todo, los fines de semana. "La verdad es que la actividad hostelera en los días entre semana es muy tranquilita. Quizás demasiado tranquila. Los fines de semana el centro está hasta arriba pero en cuanto llega el lunes la actividad cae a unos niveles muy bajos. Pero bueno, al menos tenemos este cable que nos va a ayudar a mantenernos en los próximos meses, que hasta que no llegue la Semana Santa suelen ser bastante cortos", señala el representante hostelero.

De otro lado, Francisco Díaz se muestra muy satisfecho por la seguridad que está mostrando el centro durante estos días de grandes concentraciones de personas. "El Ayuntamiento ha puesto una patrulla de seguridad que se está dejando notar en la zona. Todo ello va en beneficio de los jerezanos, los visitantes y de quienes trabajan en el centro urbano".

El único temor que existe en estos momentos es que el mal tiempo pueda venir a enturbiar el tercer fin de semana de diciembre. Parece ser que si llueve no se prolongará mucho en el tiempo, pero sin duda sería un serio revés en el mes en el que la hostelería del centro intenta hacer caja para aguantar su particular travesía del desierto.