Dieta y ejercicio: la combinación infalible

El Doctor José Luis González cuenta con más de 25 años de experiencia. Su método se basa en aprender a comer bien y cambiar de hábitos, además de incluir el ejercicio como rutina de los pacientes.

Juan Alonso Arias es un joven de 28 años que llegó a la consulta del Doctor González el 17 de Noviembre de 2016. Su altura era de 1,86m, y su peso de 178,5 kilos, en tan solo 10 meses perdió 83,5 kilos y 30 tallas. Al principio tenía una obesidad extrema, ya que su IMC era de 51,73 y a los diez meses tenía un IMC de 27,53. Dos meses después llegó a perder los 90 kilos.

Según cuenta el propio paciente ha mejorada su calidad de vida, ya que ha solventado su problema de retención de líquidos, ya no toma los fármacos que controlaban su tensión arterial, duerme mejor o se muestra más ágil, entre otras cosas.

El punto de partida que animó a Arias a confiar en el Doctor González fue el impedimento que encontró al tener que realizarse una resonancia por sus problemas de audición, "no cabía en la máquina". El tratamiento que ha realizado para llegar a perder actualmente 90,6 kilos ha sido una dieta saludable y hacer ejercicio. En su caso ha aprendido a comer de todo sin mezclar, y ha cogido la costumbre de salir a andar todos los días. "Todavía lo sigo haciendo, antes comía muchos hidratos y fritos y ahora un poco de todo pero sin pasarme, y si lo hago al día siguiente intento compensar" admite Arias. Según cuenta la clave reside en no mezclar, saber tomar una dosis equilibrada de los alimentos por separado.

A pesar de ser un tratamiento duro, para este paciente lo peor no fueron los principios, como lo que se suele decir, si no el saber relacionarse con su aspecto físico actual "todavía me cuesta reconocerme en el espejo", admite que los cambios de humor los tiene ahora, al tener que aceptarse con una imagen distinta a lo que estaban acostumbrados, tanto él como la gente que lo rodea. A pesar de la pérdida de kilos y el cambio que se ha producido en su cuerpo, no ha sido necesario intervenir al paciente para quitar piel sobrante.

Aunque el proceso de pérdida de peso ha durado un año, Juan Alonso Arias, todavía acude a la consulta del Doctor González para continuar con sus revisiones, pero no es nada rutinario, "A veces cuando voy el doctor me dice que coma lo que yo vea pero sin pasarme" dice Arias.

