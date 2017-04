Dionisio Díaz "El Lunes Santo nos vimos desbordados ante el plante policial"

Cuando todavía resuenan los ecos de los tambores tras la reciente Semana Santa, Dionisio Díaz, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, hace balance de lo que ha significado estos días en la ciudad. En principio, el presidente quiere manifestar "el total apoyo que hemos tenido por parte del Ayuntamiento de las muchas necesidades que, cada año, ponemos sobre la mesa".

Ha sido la Semana Santa en la que la Policía Local hizo su 'particular' protesta, los tres primeros días, por la falta de uniformidad de sus efectivos. En este sentido, el presidente del Consejo afirma que "no era el momento para hacer una 'huelga encubierta'. Entiendo que ellos, como colectivo, tengan sus reivindicaciones, pero también es cierto que hemos corrido ciertos riesgo dentro del ámbito de la seguridad en la ciudad". Además, Díaz profundiza en el asunto manifestando que "el Lunes Santo, los miembros del Consejo nos vimos literalmente desbordados. Tuvimos que ponernos manos a la obra y cortar nosotros mismos algunas calles. Fue cuando decidí llamar a la alcaldesa y al subdelegado del Gobierno porque no podíamos controlar la situación. Aquello hizo efecto y en pocos minutos ya teníamos el refuerzo necesario". También, Dionisio Díaz, quiere dejar claro que "los pocos efectivos que estuvieron de servicio lo dieron todo y se multiplicaron para controlar la situación".

"Quizá haya que poner paneles en los pasos de peatones para que la gente no se pare"

En el ámbito más cofradiero, el presidente de la Unión de Hermandades hace un balance más positivo. "Ha sido una Semana Santa para recordarla siempre. Las cofradías han salido y se han recogido sin apenas incidentes. Exceptuando el lamentable hecho del autobús".

No obstante, hay que ir mejorando algunos elementos que deben revisarse. En este sentido, "es necesario replantearse los pasos de peatones en la carrera oficial. Han propiciado ciertos atascos porque muchas personas se quedan en esa zona para ver las cofradías. Ocurrió el Jueves Santo en el paso que hay en Bizcocheros, en el que hubo una gran aglomeración de personas cuando pasó el Huerto por allí antecediendo a la Veracruz, que se vio cortada por la situación creada. Quizá haya que poner paneles para que la gente no se pare en estos pasos que están para facilitar el paso y no para obturarlo", sostiene Dionisio Díaz.

Además, algunos otros puntos a mejorar, son el ajuste de horarios. "Está claro que no ha habido buenos ajustes de las cofradías. Aunque sean por poco tiempo, pero ha habido un retraso generalizado de las cofradías en sus recogidas. Hay que afinar más para cumplir horarios", sostiene Dionisio.

Además, el presidente adelanta que "la uniformidad de los voluntarios en la carrera oficial y colocar en los palcos bolsas para que los abonados puedan depositar la basura son también detalles importantes", concluye el presidente del Consejo Local.