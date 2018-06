Domouso: "Somos conformistas, no hay una movilización social por parte de la juventud"

El director de Cáritas criticó ayer que "nos hemos instalado en el conformismo" y echó de menos una mayor movilización social por parte de la juventud. Domouso abundó en que la precariedad está invadiéndolo todo y "las redes familiares, verdadero bastión de resistencia durante la crisis, están siendo superadas por el agotamiento de sus recursos. El ritmo de crecimiento es demasiado lento y deja en la cuneta a las personas y familias que ya no pueden esperar". Según la memora de Cáritas, a pesar de la intensa reducción del desempleo en los últimos 4 años, la desigualdad se ha recortado muy ligeramente, "ya que la puerta del empleo sigue cerrada para muchas personas. De hecho, el desempleo que afecta a la persona de referencia en el hogar es a día de hoy muy superior al que se registraba antes del comienzo de la crisis. En la última década, ha aumentado del 7,4% en 2008 al 13,6% en 2018, lo que supone un incremento del 84% en la tasa de paro del miembro principal de la unidad familiar".

Además desde Cáritas Diocesana se incide en cómo el crecimiento del empleo no está siendo capaz de reducir la desigualdad ni asegurar unas condiciones de vida dignas para muchas familias, tal y como explicó el director de la entidad. "La temporalidad, la intermitencia de los empleos, la parcialidad no deseada, la precariedad laboral y la insuficiencia de los salarios provocan que muchas familias a pesar de trabajar no consigan superar el umbral de la pobreza".

De este modo, el 14% de las personas que a día de hoy están trabajando, forma parte de hogares en situación de pobreza económica. Ante esta situación, Cáritas constata que solo una de cada cinco familias cree que mejorará la situación de su hogar en los próximos cinco años, "lo que refleja una sensación de desesperanza" y alerta de que esta situación está provocando que se normalice la precariedad como una forma de vida.