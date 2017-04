Domouso: "Ha pasado el temporal pero no llega la calma, la crisis ha dejado muchos muertos"

Paralelamente a la campaña para la marcación de las dos casillas de asignación solidaria, Cáritas ha puesto en marcha otra campaña para la captación de socios. Tras la presentación de un vídeo institucional que plasma la labor que realiza esta institución, el director de Cáritas señaló, respecto al momento económico actual, que "aunque parece que la tempestad está pasando nosotros afirmamos que tras la tormenta no viene la calma. Se podría pensar que ya no hay tantas necesidades cuando la verdad es que la crisis ha creado muchas más. Ha dejado a muchos muertos por el camino y heridos muy graves". Destacó que, según las previsiones, los niveles de empleo no se van a recuperar hasta 2020 "y todos estamos viendo cómo los sueldos están disminuyendo, los contratos son cada vez más precarios y los horarios cada vez más leoninos. El que haya más personas trabajando no es síntoma evidente de que estemos mejor".

Recalcó que la situación sobre todo en esta zona de Andalucía sigue siendo "muy complicada. Sí es verdad que hay más puestos de trabajo, pero mal retribuidos, muy temporales, de tal manera que incluso a veces tenemos un dilema ético porque nos preguntamos cómo vamos a cortarle a una persona la ayuda porque durante 20 días le ha salido un trabajo. Es pan para hoy y hambre para mañana".

En el día en que se conocía el descenso del número de parados, Domouso objetó que "aunque por supuesto no se puede perder la esperanza, muchas veces esos datos del paro a mi me suenan a montaña rusa, un mes damos palmas y al mes siguiente el que da los datos no sabe dónde meterse".