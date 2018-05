ETA anuncia por carta que desmantela "todas sus estructuras"

¿cuántas veces se ha rendido ETA? Quizás sea una pregunta retórica porque hay muchos ciudadanos que daban por hecha su disolución desde hace años, quizás desde el 20 de octubre de 2011, cuando anunció el "cese definitivo" de la violencia, aunque ni entregó las armas ni se diluyó. Aquello ocurrió hace seis años y medio, pero mañana la sangrienta banda terrorista escenificará en un acto en Francia su desaparición. En este lapso de tiempo ha habido intentos de negociación por parte de los terroristas, detenciones, supuestos desarmes, comunicados, la salida de prisión de Arnaldo Otegi en 2016, disculpas a parte de las víctimas en una misiva el pasado 20 de abril... y dos días antes del adiós total en Cambo-les-Bains, cerca de Bayona, donde tiene previsto escenificar el fin mediante la presencia de expertos internacionales, la organización criminal envió una carta, fechada el pasado 16 de abril y escrita en euskera, a distintos agentes políticos e instituciones para confirmar que su "ciclo histórico" ha terminado y que disuelve "por completo sus estructuras".

La misiva, desvelada por eldiario.es, llegó diez días después del comunicado en el que ETA pedía "perdón" sólo a parte de las víctimas, un texto que fue muy criticado por los partidos políticos y los afectados por el terrorismo de la organización vasca. Tampoco en esta ocasión la organización criminal tiene en consideración a todos los damnificados de su cruenta etapa en la que asesinó a más de 850 personas.

"ETA ha desmantelado completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa política". No obstante, la banda avisa de que, si bien da por terminada su actividad, el conflicto político no ha terminado y responsabiliza a los estados español y francés de haber alargado ese proceso y haber prolongado con ello el sufrimiento, ya que "el conflicto no comenzó con ETA y no termina con el final del recorrido de ETA".

Recuerda el texto diversos intentos por "encauzar" el conflicto en "sesiones formales de negociación" y "conversaciones secretas", pero reconoce que no han sido "capaces de llegar a acuerdos, ni entre ETA y el Gobierno, ni entre los agentes vascos. Es una responsabilidad compartida y ETA asume la parte que le corresponde". Asimismo, agrega que "la falta de voluntad para solucionar el conflicto y las oportunidades perdidas, entre otras, han provocado el alargamiento del conflicto y han multiplicado el sufrimiento de las diferentes partes", al tiempo que afirma que "ETA reconoce el sufrimiento provocado como consecuencia de su lucha".

Según expone, "como consecuencia del cambio estratégico de toda la izquierda abertzale, ETA ha llevado a término el proceso iniciado en 2010 -con el alto el fuego que precedió al cese definitivo de la violencia en 2011-, con la intención de abrir un nuevo ciclo político en Euskal Herria".

El medio digital Naiz informó de que hoy se hará pública la declaración de ETA sobre el final de la organización en un vídeo en el que supuestamente aparece el terrorista huido Josu Ternera, en busca y captura para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad por la Audiencia Nacional.

Tanto fuentes de la lucha antiterrorista como el Gobierno de Mariano Rajoy esperan con cautela el anuncio definitivo. Los mediadores internacionales involucrados en el proceso garantizaron ayer que la declaración será "concluyente" y certificará el fin definitivo del terrorismo vasco.

El Ejecutivo de Vitoria optó por no pronunciarse sobre la misiva -aunque en alguna ocasión el lehendakari Urkullu habló de un final "por fascículos"- aunque no descarta que tras la declaración que ETA ha anunciado para esta tarde pueda producirse una reacción compartida al respecto con el Gobierno de Navarra.