"Elegir el color de los autobuses no soluciona los problemas de Jerez"

"Jerez no puede estar en prórroga ni en punto muerto Jerez merece estar al 100% y con Mamen Sánchez no lo está". Son palabras de del portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos Jerez, Carlos Pérez, que ofreció ayer una rueda de prensa en la que dijo que "estamos perdiendo el tiempo, posibilidades de empleo y también dinero como consecuencia de la falta de previsión a la que nos tiene acostumbrados el gobierno local del PSOE". El edil de Ciudadanos señala que "una ciudad se construye con miras al futuro, y ha llegado el momento de quitar la careta al gobierno local porque no puede ser que continuamente estén lanzando cortinas de humo para distraer la atención de lo que realmente importa".

En esta línea, Pérez pone como ejemplo "la llegada de los nuevos autobuses, que se ha visto ensombrecida tras el anuncio de la elección de sus colores, cuando el problema real es que a marzo de 2018 Jerez sigue sin autobuses nuevos, sobre todo, cuando en 2016 el delegado de movilidad, José Antonio Díaz, prometía que los autobuses llegarían a la ciudad a mediados del 2017".

"Llevamos también varios meses diciendo que cambiando los autobuses no se va a solucionar el problema de movilidad que tiene nuestra ciudad, y por ello vamos a seguir pidiendo la elaboración de un plan de movilidad integral que sea realmente sostenible y de futuro", señala el portavoz del Grupo municipal de Ciudadanos Jerez.