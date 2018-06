Encuadrar la gloria

Reconoce que ahora está "en un momentazo", a pasar de que ya hace tiempo que empezó su carrera de éxitos. El jerezano Daniel Sánchez-López estudió cine y fotografía en Estados Unidos gracias a importantes becas. Vive a caballo entre este país y la India, aunque se 'cuartel general' está en Los Ángeles. Comenzó a trabajar muy pronto en la industria americana del cine, a recibir destacados premios y a colaborar con nombres sobresalientes del celuloide. Como director de fotografía, acaba de terminar una película en India, 'Mahanati' (literalmente traducida "la más grande") sobre una estrella del cine legendaria que dominó las pantallas de la india en los 50s y 60s. La primera actriz en llegar a ganar más que los actores masculinos en las películas que actuaba y la primera en dirigir una película con equipo técnico completamente femenino en los 60s. Tuvo idilios con los actores más grandes de la época y se casó como segunda esposa con otra gran estrella del cine. Conducía coches de carreras y le encantaba fumar y beber, antes de que Sara Montiel se fumara ese puro esperando al hombre que más quería. De hecho, acabó alcoholizada, olvidada y sin dinero, después de un arduo proceso de divorcio y una investigación de Hacienda.

'Mahanati' "ha sido un éxito tanto en recaudación como en crítica y público (casi 3 millones de dólares solamente de taquilla en EEUU) y es una de las películas más apreciadas de los últimos años tanto por la crítica como por el público con 4 ó 5 estrellas en las críticas de los periódicos más grandes de India y continúa con 9,3 en IMDb", dice orgulloso el cineasta. Relata como anécdota que antes de volverse a Estados Unidos, "hicimos una 'campaña del éxito de 'Mahanati' en la que recibimos felicitaciones del presidente del estado de Andhra Pradesh (y un buda de plata), un privilegio ya que no es común que se apoye a una película sobre las demás.

En Estados Unidos ya está trabajando en un nuevo proyecto de largometraje americano

También irrumpimos en diversos cines al azar durante la proyección. La gente perdía la cabeza cuando nos veía. Suele ser lo normal con los actores o incluso con el director, pero yo nunca he visto este tipo de reacción por el director de fotografía. El público en India tiene un gran conocimiento del lenguaje visual. Me abruman las felicitaciones y las pertinentes preguntas que he recibido en Instagram o Twitter. Es una sensación preciosa que comprendan y valoren tu trabajo".

De vuelta en Estados Unidos, ya está trabajando en un nuevo proyecto de largometraje americano, 'Miseducation of Bindu', junto a la directora Prarthana Mohan, con la que ha trabajado más en dicho país. "La película trata sobre una adolescente superdotada que estudiaba en un sistema personal, en su domicilio, y ahora tiene que enfrentarse a las normas sociales de un instituto americano. Una espiral hacia el infierno de un bullying sexual con un tono tragicómico, casi de esperpento. Los hermanos Duplass están detrás de la producción que suena a Sundance. Comenzamos a rodar a finales de este mes de junio con un elenco de caras nuevas y alguna estrella que no puedo revelar", adelanta.

Llegó a EEUU en 2004 y reconoce que viajar "te hace romper la barrera de tu propia cultura, pero vivir en una cultura distinta te abre distintas fronteras. Desde pequeño me encantaba imaginar cómo sería vivir en los países que visitaba. Ahora ya llevo casi 15 años viviendo en el extranjero". Lo que más le impactó del país fue "la épica de lo colosal de unos edificios que imitan a su naturaleza gigantesca. Viniendo de una España que se regocijaba por entonces de su homogeneidad, me sumergí en la diversidad, de razas, de pensamientos, de modos de vida. En EEUU lo único común en el país son las corporaciones. Los logotipos en los edificios, por ejemplo de los restaurantes de fast food, es lo que unifica. Y la bandera, omnipresente, que, viniendo de un pasado fascista, nos impresiona tanto". Dice que la India es el país más diferente en el que ha vivido. "Ir a comprar leche es una aventura. A mí me encanta pasear y perderme entre los 30 millones de personas que tiene Bombay y observar cómo se vive. Es una sociedad urbana que se funde con la fauna de una forma muy peculiar. Fruto de esta mirada es #rituals, una exposición de video art que estrené en el ECCO de Cádiz, así como un documental que estoy ahora editando". A la India le llevó rodar un largometraje de Bollywood cuando estaba viviendo en Los Ángeles. Un país donde ha trabajado casi una década, que le ha dado muchas oportunidades, como sentarse a las riendas de grandes producciones como director también. Ha dirigido (y fotografiado) tres vídeos musicales: Calcutta Kiss, Aik Tha Bhadsha y Highway Star. "Un salto de la fotografía a la dirección no es nada habitual en el resto del mundo".

Su trabajo ha sido premiado internacionalmente. 'Mejor fotografía en Hatchfest' (a juzgar por Rodrigo Prieto ASC), Mejor fotografía en el Festival Goldeneye para cámaras, Premio Cecil B. DeMille a la mejor fotografía', Premio Jesse Epstein Kodak, y una nominación para un Premio PakTV de HumTV, por nombrar algunos. Las películas que ha fotografiado también han recibido numerosos premios, incluido el Albert Maysles Award en Tribeca, el Mejor cortometraje Delhi IFF, el mejor comic-com de la película fantástica, el Frank Capra Fallbrook FF, el Silver Remi Award en Houston IFF, el mejor del festival en Full Bloom FF ... Dani también trabaja como profesor de cinematografía y cine en varias instituciones y festivales de cine de todo el mundo, como el prestigioso FTII (Instituto de Cine y Televisión de la India), Sanjan Institute en Lahore, NYFA en los EEUU, EUSA en España y varias películas internacionales.