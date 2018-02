Enfrentamiento entre PP y PSOE por la oficina contra los desahucios

"Con tal de acabar con todo lo que hizo el PP, el PSOE de Mamen Sánchez ha dejado tirados incluso a los jerezanos que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca". Así criticó ayer el PP de Jerez que el Ayuntamiento "no use" y "anule" la Oficina de Intermediación Hipotecaria que en su día pusiera en marcha el gobierno de María José García-Pelayo de la mano del Colegio de Abogados. La concejal popular Isabel Paredes preguntó ayer al equipo de gobierno socialista por los motivos que "han llevado al Ayuntamiento a dejar de derivar hacia esta Oficina a los jerezanos que llegan a Emuvijesa con problemas para pagar la hipoteca". "Entendemos que Mamen Sánchez no ha renovado el convenio y no quiere seguir invirtiendo en esta ayuda tan importante para jerezanos en serios problemas", añade la edil popular.

La formación recordó ayer que con el PP en el Ayuntamiento, Jerez fue el primer municipio de Andalucía y el segundo de España en contar con una Oficina de Intermediación Hipotecaria en "la que se ayudaba a todo jerezano con problemas con su hipoteca y que suponía un freno muy importante de los desahucios".

Dada esta situación, en el próximo pleno municipal, el PP preguntará "al gobierno de Mamen Sánchez por qué no está atendiendo a las familias, los motivos por los que no se ha renovado el convenio con el Colegio de Abogados y por qué el Ayuntamiento no atiende a estas familias desde los servicios municipales".

Por último, Isabel Paredes criticó ayer duramente que desde el gobierno del PSOE "ya no se haga una valoración interdisciplinar de la situación ni se sepa el número de viviendas del fondo social ampliado por el Gobierno de Rajoy a pesar de las reiteradas peticiones del PP".

Tras el comunicado emitido por el PP, la teniente de alcaldesa de Acción Social, Carmen Collado, tildó de "preocupante las mentiras del PP en materia de vivienda social en el ámbito local". Según la responsable municipal de vivienda, "este partido vuelve a demostrar un absoluto desconocimiento de la gestión del Ayuntamiento en materia de vivienda social y al mismo tiempo un profundo desinterés por las familias atendidas desde la Oficina Antidesahucio".

Sobre este particular, Carmen Collado recordó que "con el anterior gobierno, sólo se abordaba el aspecto hipotecario de las familias propietarias, sin embargo con la llegada del Ejecutivo actual no sólo se abordan facilidades para acceder a la vivienda, sino que se amplía el foco, incorporando otros aspectos legales y sociales". En este sentido, la responsable municipal de Vivienda y de Acción Social, incide en que "ahora las familias reciben una atención más completa, gracias a la intervención de profesionales de equipos multidisciplinares, pertenecientes a distintas áreas municipales, que abordan cada situación familiar buscando una solución integral".

Asimismo, Collado detalló que "desde septiembre de 2015 la Oficina de Intermediación Hipotecaria de Jerez (OIHJerez) pasó a denominarse Oficina Municipal de Intermediación de Desahucios (OMID), lo que supuso la ampliación de los supuestos que se atendían desde ella, es decir, además de las atenciones por ejecuciones hipotecarias se empezó a atender desahucios por impago de rentas de arrendamiento, incumplimientos de contratos, entre otros".

En este sentido señaló que "estamos muy satisfechos con el fruto del trabajo realizado desde esta Oficina. En solo dos años, se han conseguido suspender 170 lanzamientos, tanto hipotecarios como de arrendamiento, con suspensiones hasta el año 2020, daciones en pago, contratos de arrendamiento social, acuerdos con entidades bancarias y particulares, entre otros hitos de gestión". Al tiempo que añadió que "el convenio con el Colegio de Abogados no solo está vigente en la actualidad sino que se ha ampliado es más, en estos dos últimos años se han abonado más honorarios a los abogados, esto significa un aumento en cuanto a los supuestos atendidos".