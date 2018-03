Engrandeciendo la realidad

Llegan los días centrales de la Semana Santa; con ellos algunas de las Hermandades clásicas de nuestros días pasionales se hacen presentes. Hoy, Miércoles Santo, los nombres de Amargura y Prendimiento protagonizarán una realidad que, sin menospreciar las otras de la jornada, atesoran lo más grande que uno pueda imaginar. Las marcas devocionales comparten íntima espiritualidad con los esquemas de un Arte procesional que, en Jerez, son, por sí solos, sinónimos de grandeza en todos los sentidos. También la azulejería cerámica se llena de belleza absoluta con dos de los retablos más significativos de cuantos existen en la ciudad. No podía ser de otra manera, siendo la Amargura y el Prendimiento lo que son y lo que suponen en el conjunto de los sentimientos cofradieros del pueblo.

Si empezamos por la calle Medina, en los Descalzos se eterniza una de las imágenes supremas de nuestra Semana Santa, María Santísima de la Amargura; prototipo de calidad artística, de acierto total en todos los órdenes que plante la religiosidad popular. La expresividad de su rostro, la dimensión estética que eclosiona en un rigor de drama contenido, la realidad de una plástica escultórica que descubre los secretos creativos del gran artista que la hizo posible, hacen de esta imagen una de los hitos artísticos más sobresalientes de esta ciudad. En consonancia a tanta magnificencia, el retablo que se encuentra en el patinillo de entrada a la iglesia de los Descalzos, es absolutamente redondo en todos sus elementos compositivos. Parte del concepto más tradicional y puro de este tipo de obras. La fidelidad al modelo es total, el discurso narrativo de las formas que lo constituyen mantiene los esquemas definitivos de la mejor pintura cerámica. Se trata, en definitiva, de una obra que sirve como modelos a una retablística cerámica que marca tendencias y momentos estéticos.

La importancia que supone el retablo cerámico del Prendimiento se ha podido constatar en los momentos en los que la iglesia de Santiago permaneció cerrada por las obras y el azulejo retirado y guardado. Parecía que la fábrica arquitectónica del tiempo había perdido uno de sus elementos más importantes. El vacío era tremendo y su ausencia echada en falta por todos. Ahí, radica, pues, uno de sus máximos valores. El retablo patrocina una especialísima trascendencia en el conjunto artístico del templo y, sobre todo, en la conciencia espiritual de la gente que lo echaba de menos.

Poco se puede decir, que no se haya dicho ya, de la imagen suprema del Prendimiento, quintaesencia de la escultura procesional que el Barroco concibió para bien del Arte, el modelo de la belleza ideal que la mirada gusta captar; dulce forma de esplendor humano, solución casi imposible del máximo rigor escultórico, monumento a lo intangible, genuina forma de lo etéreo. Es tanta su belleza, tanto su inmenso poder de atracción, que no es fácil reproducirlo. Ni siquiera la fotografía es capaz de captar lo absoluto del conjunto de su hechura. Por tanto, no es algo baladí llevarlo a los espacios de una obra cerámica, donde intervienen muchos factores, además de su justa composición. La obra está realizada en la fábrica de Pedro Navia, aquella que tanto aportó para las obras de la Plaza de España de Sevilla. Las marcas son claras y definen un importante como su autor. Es una obra de 1951 y, probablemente, su ejecutor pudiera ser Fernando Orce hijo del gran Enrique Orce, uno de los pintores ceramistas más importantes de todos los tiempos.

Miércoles que trasciende más allá de la espiritualidad circundante y que deja un reguero de gran arte en toda la ciudad. Amargura y Prendimiento lo conforman.