Un Equisur peculiar

El vicepresidente de Ifeca, Jaime Armario y el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Francisco Camas, presentaron ayer la próxima edición de Equisur, condicionada en esta ocasión por el estado del pabellón cubierto de Ifeca, afectado por filtraciones de agua que obligaron a la suspensión de la actividad en las instalaciones hace apenas un mes. No obstante, como ya se había anunciado, Equisur se celebrará, aunque con limitaciones, utilizando el espacio exterior de Ifeca y manteniendo el Concurso Morfológico de Ganado Selecto Caballar, para el que ya se han inscrito 149 caballos y yeguas pertenecientes a 73 ganaderías. De esta forma el horario del concurso será el miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de mayo de 10:00 a 20:30 horas (se amplía en media hora para poder facilitar el desarrollo de las pruebas de todas las razas en una sola pista) y el sábado 12 de mayo, de 10:00 a 16:00 horas. Se mantiene la entrega de premios, incluido el Campeón de Campeones y Campeona de Campeonas el sábado 12 a partir de las 13:00 horas en el Depósito de Sementales y se ha fijado un precio de la entrada de 2 euros.

La imposibilidad de hacer uso del pabellón ha provocado, sin embargo, la suspensión de la feria comercial y las jornadas técnicas. Armario agradeció tanto al Ayuntamiento como a las asociaciones de ganaderos y criadores de caballos su comprensión ante las peculiaridades que este año tendrá Equisur. El comité organizador, formado por los representantes de las cuatro principales asociaciones de criadores de caballos, decidió mantener la celebración de las pruebas en el recinto de Ifeca, mostrando además su apoyo y predisposición a colaborar en aspectos técnicos para garantizar el buen desarrollo del concurso. "Nos hemos tenido que adaptar a la situación, porque algo por lo que tenemos que velar es por la seguridad de aquellas personas que nos visiten, y lo que vamos a hacer es aprovechar todo el espacio exterior", explicó el vicepresidente de Ifeca. En concreto se utilizará la pista y gradas que tradicionalmente se instalan en el patio exterior de Ifeca, mientras que los boxes para acoger a los caballos y una pista de calentamiento se ubicarán en la zona de aparcamientos. La necesidad de celebrar todas las pruebas de las distintas razas y secciones en la única pista de medidas reglamentarias conlleva que este año no pueda ofrecerse el tradicional espectáculo ecuestre al no contar con tiempos muertos en la pista. "Lo importante es que es mantenemos la referencia de lo que es Equisur, que es el Concurso Morfológico, que cumple este año su 51 edición. No podíamos perder algo tan señero", señaló Armario, destacando que desde el primer momento ha existido una "cordial sintonía" con las asociaciones de criadores "y hemos ido de la mano para buscar soluciones a esta situación que es coyuntural".

El responsable de Ifeca aseguró que no se puede hablar de empresas perjudicadas por la suspensión de la parte comercial de Equisur, ya que, según dijo, se avisó con tiempo y no había nada comprometido. También señaló que habrá que esperar a su celebración para conocer si la ausencia de estos stands restará asistentes, aunque insistió en que son unas circunstancias especiales que sólo afectarán a esta edición.

Armario manifestó que ya se están realizando estudios técnicos y viendo las alternativas para solucionar el problema de las filtraciones que se han producido en el pabellón cubierto como consecuencia de los últimos temporales. "No hay ningún otro problema más llamativo y espero que ya después del verano se retome la normalidad en las instalaciones". Defendió que en los casi tres años de la nueva dirección de Ifeca "hemos acometido muchísimas obras, estamos hablando de casi 800.000 euros de inversión en instalaciones eléctricas, el suelo y se realizó el arreglo de algunas filtraciones que salieron como algo puntual. Esas no han dado problemas, pero es que ahora han salido otras".

Camas, por su parte, señaló que "lo fundamental es que hemos solucionado el asunto de Equisur. Es verdad que las asociaciones de criadores y ganaderos también han empujado mucho para mantenerlo en Ifeca, pero en cualquier caso si no hubiese sido posible había otros sitios. Afortunadamente no nos faltan en Jerez espacios donde haberlo celebrado". Recordó también la importancia de Equisur, más en el año de la Capitalidad Europea del Caballo.