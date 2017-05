Equisur recupera para la yegua el premio Campeona de Campeonas

Mientras la historia ecuestre de Jerez decae, el certamen de belleza y funcionalidad equina más antiguo del panorama nacional se reinventa como las viejas glorias. Los concursos morfológicos crecieron en los años del pelotazo al mismo ritmo que los aeropuertos y las glorietas, llegando a dejar en la sombra a la cita local, que insistía en calidad sobre cantidad en el patrón racial. En este año que la muestra cumple medio siglo de historia el ganadero, por fin, recogerá el premio al principio de aleación equina, que consiste en defender la idea de que si la yegua se combina genéticamente con plata dará plata y si lo hace con oro dará oro.

La ganadora no lo tendrá fácil. La candidata de la raza tendrá que empezar por ganar a todas las yeguas de la sección a la que corresponde, o sea, a las de su edad. A continuación, tendrá que convencer al jurado de que es la más guapa y femenina de entre todas las secciones sin importar tanto la edad. La resultante será la campeona de la raza y tendrá acceso directo al campeonato. El comité organizador, el Instituto Ferial de Cádiz (Ifeca), no ha cerrado todavía la lista de participantes pero es previsible que, al menos, haya tres razas importantes con opciones a ganar: pura raza española, pura raza árabe e hispanoárabe. La categoría angloárabe es minoritaria pero puede presentar propuestas potentes para el jurado, que tendrá que deliberar en secreto y siguiendo criterios de belleza y movimientos.

La belleza no es del todo subjetiva para un jurado ecuestre. Existen indicadores reglamentarios que se tienen que cumplir con el ejemplar posado como una estatua: alzada, rectitud de las extremidades y aplomos y proporciones armoniosas en su conjunto. En trazo fino, los comisarios repasarán las cuencas de los ojos, nariz, belfos, pelaje, orejas, cola, crin, caderas, espaldas, rodillas, así como corvejones o tobillos e incluso la mirada. Al resultado se le llama raza. Belleza. A los machos, el juez le exigirá ser racial en un cincuenta por ciento de la nota. La otra mitad tendrá que demostrarlo andando y trotando, con y sin jinete. Hasta ahora, al Campeón de Campeones no se le habían evaluado la aptitud y la actitud con jinete, prueba que no superará los cinco minutos y que aportará un 25 por ciento del total. No será el caso de las yeguas, que deberán destacar físicamente en un 70 por ciento, dejando la otra prueba para los movimientos a la mano. El Campeón llevará en la alforja tres mil euros de premio. La Campeona llegó al cierre del presupuesto, así es que en el debut solo habrá trofeo.