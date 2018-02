"Erigirse en pedanía va a recuperar a Cuartillos, que envejece día tras día"

La barriada rural de Cuartillos ha recibido con enorme satisfacción el hecho de que el pleno municipal diera el visto bueno el pasado jueves a que se inicie el proceso de su constitución en pedanía. Será sin duda un camino largo pero el proceso, al menos, ya ha comenzado. El delegado de Alcaldía de Cuartillos, José Barriga, manifestó ayer a este medio que uno de los principales efectos que causará la conversión en ELA (entidad local autónoma) será "frenar el envejecimiento del pueblo". Según indicó, "Cuartillos lleva años envejeciendo, los jóvenes se nos están yendo. Ser pedanía va a recuperar el pueblo. No en vano, hasta desde la Unión Europea se está instando a que las zonas rurales no se pierdan".

Lógicamente, la noticia ha sido recibida con entusiasmo en Cuartillos: "En el pueblo se han tomado la noticia muy bien. La verdad es que el pueblo estaba inquieto y molesto porque el plan especial de la Junta hay que plasmarlo ya en forma de soluciones a las demandas de los vecinos". No en vano, aún se siguen imponiendo multas en un pueblo "donde es prácticamente imposible mover un solo ladrillo incluso en las propiedades de cada cual".

La consecuencia de esto es triste para Cuartillos. "Los hijos se van fuera. Los míos están en Cádiz, Rota, Sevilla y Madrid. Hay otros casos. Es el de los hijos que dependen laboralmente de sus padres o deben cuidarlos en su vejez. Se ven obligados a vivir en Cuartillos pero no pueden. Hasta hay quien ha decidido levantarse una casa de madera. Después llegan los expedientes y las multas. Pero lo hacen a los dos años y no cuando se están levantando. No se entiende". Una de las grandes esperanzas de la futura pedanía pasa por las 420 viviendas que contempla el plan especial, "que es sin duda un buen colchón que ayudará a mantener la población".

A este respecto destaca que "en el plan aprobado se contempla una parte urbanizable por la que Cuartillos puede crecer, pero como digo aquí no se puede mover un ladrillo. Estamos así desde 2013 y no se debe olvidar que este pueblo, como digo, tiene terreno para crecer en condiciones cuando tiene ahora vecinos sin luz y sin agua".

Tras la celebración del pleno municipal, José Barriga reconoce que en el pueblo "había un sentimiento de como si se hubieran olvidado, que todo siguiera parado. No en vano ser ELA no es una demanda de ahora. Viene de los años en que Pilar Sánchez era alcaldesa, en 2010, si bien desde tiempos de Pacheco ya se ansiaba dar este salto". "Hay que agradecer a los partidos políticos, especialmente a Izquierda Unida, el trabajo realizado. Después tendremos que aprobar qué competencias se le dan a la nueva pedanía y que el jurídico del Ayuntamiento desarrolle los estatutos", manifestó.