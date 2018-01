Esperas de hasta diez horas para ser atendido en Urgencias

"Un disparate". Es la palabra que mejor puede resumir lo que ha ocurrido -y sigue ocurriendo- los últimos días en Urgencias del hospital de Jerez. Hasta diez horas de espera para ser atendido, según han denunciado familiares de algunos pacientes, que ya han puesto la pertinente 'hoja de reclamaciones', animados incluso por los propios facultativos "para ver si de una vez por todas se soluciona esta situación", apuntan. Y todo a pesar de que desde los centros sanitarios andaluces se han activado medidas incluidas en el Plan de Alta Frecuentación para abordar de manera coordinada los incrementos de la demanda asistencial urgente que se vienen produciendo derivados fundamentalmente de la incidencia de la gripe, cuya tasa ha aumentado hasta alcanzar 133 casos por 100.000 habitantes. Fundamentalmente, las personas que más acuden a los puntos de urgencias son pacientes mayores aquejados por diferentes patologías crónicas (bronconeumopatías, insuficiencia cardíaca, diabetes, cardiopatía isquémica) y, en general, pacientes pluripatológicos cuyas enfermedades de base se descompensan con el frío y los virus circulantes.

Pues a pesar de las medidas supuestamente previstas, este pico de gripe no ha sido controlado y ha dejado al descubierto los puntos débiles de la Sanidad andaluza: la falta de coordinación desde la Administración. Un hecho que sufren los ciudadanos, así como los profesionales sanitarios, que ven cómo se les acumula el número de pacientes en las salas de espera, las horas para poder atenderlos y el estrés por tratar de dar más de sí ante la postura pasiva de la Administración, que habla de medidas que luego o no se cumplen o son insuficientes.

El SAS justifica la situación por un aumento además de patologías graves

"En estos momentos no se pueden hacer más ingresos porque la planta está colapsada", comunicaba ayer una de las enfermeras a un compañero mientras trasladaba a un paciente en silla de ruedas. Una mujer, esta última, de 86 años que precisamente llegó en ambulancia a Urgencias con un cuadro de neumonía a las 16,30 de la tarde del martes y fue atendida en la madrugada del miércoles a las 2,30. Diez horas después. "Si no llega a ser por que insistimos, aquí seguimos esperando. Y además, cuando nos quejamos en el mostrador no dijeron que era "imposible" que esa señora llevara tantas horas esperando. Y el remate, en un butacón todo el tiempo". Finalmente, a la espera de una cama, la mujer fue trasladada ayer, a las 13,30 horas, al hospital San Juan Grande, donde no cesan de recibir ingresos y muestran su asombro por el número de horas de espera en las Urgencias del hospital de Jerez.

Hay que destacar que la incidencia de la gripe se ha incrementado especialmente en las provincias de Córdoba (268 casos por 100.000 habitantes), Cádiz (172), Almería (148) y Sevilla (141 casos). Desde el SAS remarcan que en que algunos problemas de salud habituales con la llegada del frío como catarros, congestiones o fiebre no necesitan en la mayoría de los casos atención sanitaria ni se curan con antibióticos. Ante cualquier duda, la población puede resolver sus dudas a través de Salud Responde las 24 horas del día. De hecho, en la temporada pasada, Salud Responde atendió más de 4.000 consultas por teléfono relacionadas con gripe y casi 58.000 consultas a través de la app móvil.

Por su parte, desde el hospital de Jerez aseguran al respecto que "al igual que está ocurriendo en el resto de centros andaluces, se está registrando estos días una mayor demanda asistencial, con momentos de picos debidos, principalmente, a la situación epidémica de gripe que se está registrando en España y en Andalucía. Concretamente, en Cádiz, y según los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la provincia, la tasa está por encima de la andaluza. En la última semana del año han sido 344 casos de gripe por cada cien mil habitantes, frente a la media andaluza de 188 casos".

Para responder a estos picos asistenciales y a la alta frecuentación de los servicios sanitarios en épocas de frío, "el SAS cuenta con el Plan de Alta Frecuentación, que tanto en atención primaria como en atención hospitalaria permite abordar de manera coordinada y con diferentes medidas este incremento". En el hospital de Jerez, dentro de este Plan, desde el SAS subrayan que se realiza "la monitorización diaria de la afluencia de pacientes a las urgencias de modo que puedan tomarse las medidas necesarias para atender al incremento de la demanda. Los sistemas de información permiten conocer, en varios momentos del día, el número de personas atendidas y los pacientes ingresados y la fluctuación de la demanda en relación con el mismo día de la semana del año anterior". El sistema de triaje permite priorizar la atención a los pacientes en función de la gravedad de forma que, a pesar de que haya un incremento del número de personas que acuden a las Urgencias, "como ocurrió el martes, cuando se registraron un total de 320 personas en el servicio de Urgencias del hospital de Jerez, por encima de la media habitual, que está en torno a las 230 urgencias". Del total de pacientes atendidos, más del 12% requirió ingreso, una cifra por encima de lo habitual (la media de pacientes que se ingresan desde urgencias suele estar en torno al 9-10% del total de atendidos), "lo que significa que además de mayor número de pacientes, estos llegaron con patologias más graves, lo cual hizo que las urgencias de menor gravedad tuvieran una mayor demora que cualquier otro día", apuntan. Desde la dirección del hospital agradecen públicamente "el esfuerzo del personal sanitario para dar respuesta a estos incrementos de demanda con garantías de calidad en la asistencia".