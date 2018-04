"Espero ser el alcalde que vea inaugurada la Ciudad de la Justicia de Jerez"

La consejera de Justicia de la Junta, Rosa Aguilar, comparecerá el próximo día 3 de mayo a petición del popular Antonio Saldaña para explicar cuál es la previsión de la Junta con respecto a la Ciudad de la Justicia de Jerez.

Explica el portavoz y parlamentario del PP que "la historia más reciente pone en evidencia que la Junta no ha tratado como se merece a Jerez y una prueba de ello son los muchos años que lleva prometiendo y no haciendo la Ciudad de la Justicia. Pero no hablamos de pasado, queremos que la consejera de Justicia hable de futuro y de cuál es la previsión, plazos, ubicación… que tiene el Gobierno de Susana Díaz con este equipamiento ya no prometido, sino más que necesario para una ciudad de la envergadura de Jerez".

Saldaña afirma que "espero ser el alcalde que vea inaugurada la Ciudad de la Justicia; no nos va a faltar empeño, trabajo y tesón, y si no es ahora con el PSOE será con un gobierno amigo presidido por Juanma Moreno, pero espero ser el alcalde que vea puesta en funcionamiento dicha Ciudad de la Justicia".

Al mismo tiempo, Antonio Saldaña ha anunciado la petición de reunión a la consejera de Hacienda y Administraciones Púbicas, María Jesús Montero, para conocer el detalle de la deuda que la Junta mantiene con Jerez, especialmente en concepto de Patrica (participación en los ingresos de la comunidad autónoma), al tiempo que para saber "si el Gobierno de Susana Díaz tiene pensamiento de aprobar algún plan con medidas extraordinarias para paliar la difícil situación económica del Ayuntamiento de la ciudad", explica Saldaña.

"Queremos tener la imagen real y exacta de las cuentas de Jerez -afirma Saldaña- y ya que Mamen Sánchez no cuenta la verdad a los jerezanos queremos ir tanto al Gobierno de España como a la Junta a recabar toda la información".

El portavoz y candidato del PP de Jerez anuncia igualmente que los populares exigen a la Junta de Andalucía la equiparación salarial de los profesionales sanitarios con respecto a los de otras comunidades autónomas, "porque, y la propia Junta lo reconoce, llevamos años provocando la fuga de médicos, enfermeros y demás profesionales a otras comunidades".

Según afirma Saldaña, los profesionales sanitarios de Jerez "cobran una media de un 25% menos que profesionales de otras comunidades autónomas y si el Gobierno de España ha hecho el esfuerzo de equiparar el salario de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es el momento de que la Junta equipare el sueldo de nuestros grandes trabajadores del sistema sanitario".