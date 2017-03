La Espléndida ya no lo es tanto

Como de si de la serie Cuéntame se tratase, en La Espléndida parece haberse detenido el tiempo. Señales de tráfico descoloridas, farolas de otra época, raíces asomando entre las aceras y un asfalto desgastado forman parte del paisaje de un barrio ubicado en plena ciudad. La mayor parte de los vecinos superan los 70 años y, aunque tiempo atrás barrían sus puertas y quitaban a mano las malas hierbas, ahora las fuerzas no les acompañan. Además, ¿por qué hacerlo si pagamos nuestros impuestos". Un simple paseo por las calles Marisol y Cantador sirven para escuchar de primera mano las quejas de estos vecinos que ya no recuerdan cuando se hizo la última mejora en la zona. Tanto es así que las aceras, de gran altura, ni siquiera tienen un rebaje que les permita pasear con tranquilidad o hacerlo sin peligro aquellos que van en silla de ruedas o con andador. "Las aceras cada vez se están abriendo más", cuenta Lola, cuyos padres residen en el barrio y sufren las consecuencias de la dejadez cada vez que salen a la calle o sacan a su mascota. "Está todo muy dejado, esta es una zona buena, no entiendo que esté todo tan abandonado por el Ayuntamiento", critica.

Carmen, otra de las vecinas desde hace sesenta años, camina por la zona despacio y cuando se le pregunta cuándo se hizo el último arreglo en el barrio su respuesta es contundente: "¡Ojú, ya ni me acuerdo!". "A ver si pasa más el barrendero", reclama Mercedes, otra vecina de La Espléndida, asegurando que "un día vino la alcaldesa y me dijo que el barrendero es que pasaba temprano y yo le dije que no, que el mismo papel estaba día tras día en mi puerta". Esta residente lamenta también que debido a que el suelo está levantado "me caí en esa esquina y me partí el brazo hace un año. Di un batacazo... la presidenta llamó al Ayuntamiento para que lo arreglaran pero nada".

"¡Mira qué boquetes tenemos! Y esto por la noche está oscuro, oscuro, esta farola no funciona... esta otra tampoco... aquí los que vivimos somos personas mayores. Creo que soy de las más jóvenes de aquí y mira lo vieja que soy", lamenta Encarna, otra de las vecinas de toda la vida de La Espléndida. "Por aquí no vienen nada más que a cobrar, para eso no fallan", continúa. Explica, además, que el asfalto desgastado y lleno de piedrecitas finas han convertido la calzada en una pista deslizante, especialmente peligrosa para los mayores. El barrio cuenta, incluso, con un 'jardín salvaje' donde los jaramagos superan el metro de altura en un terreno totalmente descuidado. También en las aceras las hierbas sobresalen por doquier a pesar de que aún hay vecinos que "con veneno" intentan evitar su rápida proliferación. Algunos residentes piden también la colocación de un badén en la entrada del barrio para evitar que los vehículos que acceden desde la avenida Lebrija "sigan haciéndolo a tanta velocidad, porque cualquier día se llevarán a un mayor por delante".