Estiman que faltan seis policías nacionales en cada turno de noche

La Confederación Española de Policía (CEP) considera a través de su secretario provincial, Sacrificio Martínez, que en la actualidad faltan unos seis agentes de media para cubrir los servicios de vigilancia nocturna en la ciudad de Jerez. Básicamente, se trataría de tres coches radiopatrullas más con dos agentes a bordo en cada uno de ellos. "Hay días en los que hay uno, dos o tres patrullando, dependiendo de los turnos y las vacaciones", asegura Martínez.

La ola de robos que está padeciendo el centro de Jerez está provocando numerosas críticas en el seno de los comerciantes y demás colectivos afectados, cual es el caso de los hosteleros, que en muchas ocasiones han visto cómo sus establecimientos eran saqueados en plena noche. Las sospechas policiales se dirigen especialmente a delincuentes venidos de otras ciudades que son "conocedores de que en Jerez hay poca vigilancia por las noches". "Se trata sobre todo de delincuentes procedentes de localidades próximas", como pueden ser los casos de Chipiona, Sanlúcar e incluso Sevilla.

Los grupos de policías camuflados han sido recuperados tras su eliminación temporal

Un factor extremadamente importante en este asunto radica en la eliminación de los servicios del denominado 'Grupo Lince', consistente en un coche camuflado con agentes vestidos de paisano que por las noches recorrían las calles de la ciudad sin ser advertidos y en alerta para evitar la comisión de posibles delitos contra la propiedad. Este servicio fue retirado y luego recuperado, asegura el secretario provincial de la CEP, en una revisión de los medios policiales.

"A todo esto se une que en Jerez siguen faltando policías. No se cumple con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) pero es que además la referida RPT es corta, no se ajusta a las necesidades de una ciudad como Jerez", señala Sacrificio Martínez. En la ciudad hacen falta unos 40 policías, una carencia a la que no pone remedio el refuerzo de 15 agentes remitidos por el Ministerio del Interior.

A todo ello hay que unir que las estadísticas policiales marchan mal, ya que los robos con fuerza se han disparado. "Se han quitado agentes del turno de noche para meterlos en la jornada diurna, la cual por cierto marcha estupendamente", dice el secretario provincial de la CEP, quien añade que "al contrario, por desgracia, no sucede así". A todo ello se une igualmente la falta de medios que padece la Policía Local de Jerez, bastante mermada de medios. "Aquí se ha desvestido a un santo para vestir a otro. Eso es exactamente lo que ha sucedido". Según viene a decir Sacrificio Martínez, "se ha corrido la voz de que Jerez está destrotegida por las noches". Y hay quienes hacen negocio de ello.