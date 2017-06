Estrellas de la cocina en Jerez

Participantes

Josep Roca · Sumiller y jefe de sala del Celler

Un enamorado del jerez con tres estrellas y un restaurante top

Junto a sus dos hermanos —Joan y Jordi— forma un trío perfecto que ha logrado el reconocimiento mundial. Es un enamorado de los vinos de Jerez y, además, se le nota en las no pocas ocasiones que recala en el Marco para abundar en sus ya de por sí amplios conocimientos sobre los tesoros que esta tierra atesora guardados en andanas de botas.

Su cita con Copa Jerez será especialmente amplia. Ponente y jurado del certamen de maridajes. Se espera que durante una hora exponga la forma en la que los vinos de Jerez son aprovechados en las cocina del ‘Celler de Can Roca’, un establecimiento reconocido como el mejor del mundo nada menos que en dos ocasiones.

Josep Roca, familiarmente conocido como ‘Pitu’ Roca, es el sumiller, jefe de sala y copropietario de este célebre restaurante que se puso en marcha hace ya 31 años. Grandes dosis de esfuerzo han conseguido que en la actualidad ellos y sus clientes disfruten de tres merecidas estrellas Michelin, las cuales le colocan en la cima de la gastronomía mundial.

En lo que a vinos se refiere, cabe destacar que en sus bodegas hay nada menos que 1.500 referencias enológicas, “entre las que el jerez es protagonista”, se apunta desde el Consejo Regulador. Como ya dijera en una ocasión, “el jerez es un vino imparable, que vale mucho más de lo que cuesta”.

Será el encargado de abrir el Forum de Copa Jerez hoy a las 9,30 horas, cuando exponga en la bodega de San Ginés, del Consejo Regulador, sus impresiones sobre dos asuntos que domina perfectamente. “El jerez y el Celler: Vida entre raíces, tiza y albariza”.

François chartier · Creador del maridaje molecular

El sumiller que abriría una manzanilla antes de morir

A la hora de conseguir una armonía gastronómica perfecta se da por descontado que en la actualidad hay que llamar a François Chartier. Su escalada a los cielos de las armonías comenzó hace ya trece años cuando fue designado el mejor sumiller del mundo pero lo mejor, por increíble que parezca, aún estaba por llegar.

Es el creador de un término que, actualmente, se considera la base sobre la que se avanzará en la alta cocina del futuro: la sumillería y la gastronomía moleculares. Es autor de obras escritas que son consideradas de culto entre quienes desean llegar a ser algo en el mundo de la cocina. Es el caso por ejemplo de la renombrada ‘Papilles et Molécules’, distinguida en 2010 en los Gourmand World CookBook Awards, y la colección ‘Papilles pour tous!.

Se formó como sommelier en Canadá y cuando terminó empezó a construir la otra mitad de su ‘yo’ estudiando cocina. Una vez formado empezó a empaparse por todo el mundo de las formas en las que el ser humano hace grato el momento de comer, algo que va mucho más allá del simple acto de alimentarse.

Su gran mérito reside en que fue capaz de investigar algo que para muchas personas puede parecer obvio pero que para Chartier debía tener una base: ¿Por qué este vino y está comida casan a la perfección? El encontró las causas y las publicó.

Ha trabajado con los grandes de la cocina española, caso de Ferrán Adriá y su emblemático restaurante ‘elBulli’. Su pasión por el vino de Jerez es tan conocida como evidente. No en vano, ha llegado a señalar que reconoce sobradamente que “abriría una botella de una manzanilla pasada de Sanlúcar antes de morirme”.

Hoy lunes, a las 17 horas, analizará ‘El maridaje molecular y los jereces’.

Andoni Luis Aduriz · Chef del restaurante ‘Mugaritz’

A donde investigar e innovar le lleve

Forma parte desde hace años del olimpo español de la alta cocina. El chef Andoni Luis Aduriz ama los vinos de Jerez y no en vano los ha utilizado en infinidad de composiciones gastronómicas. Un buen ejemplo es la inclusión de los afamados Pedro Ximénez jerezanos como otro más de los alicientes de su restaurante —el no menos conocido ‘Mugaritz’— para sorprender paladares. La utilización de este vino es esencial en una de sus recetas favoritas como es la de ‘Sandía a la plancha con aroma de P.X.’. Igualmente también se reconoce como un firme defensor y partidario de la aromática e inigualable potencia del vinagre de yema jerezano, que es elemento esencial en sus escabeches.

Sobre su labor profesional cabe destacar que lidera desde 1998 ‘Mugaritz’ en la localidad guipuzcoana de Rentería. Años de estudio, trabajo e innovación le han valido dos estrellas Michelin.

Los expertos destacan de él que no se ha cansado de investigar y experimentar, algo que está incluso reconocido a nivel internacional. Esto le ha valido para permanecer durante once años en el top 10 mundial de los mejores restaurantes.

Otra de sus grandes pasiones en lo que al Marco de Jerez se refiere también tiene nombre y ‘apellido’: Palo Cortado. De este vino destaca su capacidad inusual para llenar el paladar”.

Su cita con el Forum cerrará las ponencias de hoy. Será a las 19,30 horas, cuando comparta sus conocimientos con el público en la ponencia ‘Artesanos del tiempo: Dominios de los singular’.

Ricard camarena · Chef del restaurante ‘Ricard Camarena’

Un nuevo genio de la cocina española con universo propio



Está considerado uno de los grandes referentes de la gastronomía española en la actualidad. Este inquieto chef se muestra como un absoluto defensor de la utilización de los productos de temporada. El buen trato a los mismos es su santo grial. Ha conseguido en tres ocasiones la Estrella Michelin así como la reválida de los tres soles que entrega la conocida Guía Repsol.

Consciente de que hay que evolucionar, saca sus ideas de ‘Ricard Camarena Lab’, su centro de I+D y aula de formación gastronómica. Es allí donde germina lo que luego crecerá en las mesas de su restaurante.

Quienes le conocen bien aseguran que “este cocinero ha creado una estructura en la que cada uno de sus proyectos complementa al otro. Camarena no entiende lo uno sin lo otro. Forma parte de un universo gastronómico que está en constante evolución”.

Su cita con el Forum de la Copa Jerez será hoy a mediodía a las 13,10 horas, en la Bodega San Ginés del Consejo Regulador, cuando ofrezca ‘Una mirada actual a los vinos de Jerez desde la cocina’.

Ángel León · Chef del restaurante 'Aponiente'

Con el mar y la cocina como pasiones creativas

Chef mediático donde los haya. Conocido como el ‘chef del mar’, este jerezano ha conseguido que la provincia de Cádiz disponga de dos estrellas Michelin gracias a su restaurante ‘Aponiente’.

Ha logrado hitos gastronómicos que están dando la vuelta al mundo por las más altas cocinas. Es el caso de sus aclamados ‘plancton comestible’ y la ‘luz abisal’ como ingredientes gastronómicos. Lo de amar los vinos de Jerez, su tierra natal, le viene de nacimiento. En su bodega atesora 50 referencias de jereces. No en vano, es el embajador de una cocina transgresora que aporta novedosos enfoques al uso del pescado y otros productos marinos. Es uno de los grandes embajadores de los vinos de Jerez, compañeros inseparables de sus creaciones.

Disertará hoy lunes a las 11,50 horas sobre ‘El anfitrión generoso’ en la Bodegas de San Ginés con Juan Ruiz, también de ‘Aponiente’.