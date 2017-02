Exigen el cumplimiento "estricto" de la ordenanza sobre veladores

La asociación de vecinos del Centro Histórico mostró ayer su malestar por no haber sido convocada a la reunión que el pasado miércoles tuvo el delegado de Urbanismo, Francisco Camas, con representantes de la Federación de Empresarios de Hostelería de la provincia Horeca, las asociaciones de comerciantes Asunico, Acoje y Adecosur, así como con la federación de asociaciones de vecinos 'Solidaridad' para abordar la regulación de la instalación de veladores en la ciudad y la situación actual. El presidente de la asociación, Alejandro González, señaló que si bien está justificada la presencia de 'Solidaridad' al tratarse de un tema que afecta a toda la ciudad, "también es cierto que donde existen más problemas es en el centro. Nosotros no pertenecemos a dicha federación, por lo que la representación de los vecinos del centro histórico, sin duda el colectivo más perjudicado por los abusos que se cometen, ha sido inexistente, nula e ilegítima".

González manifestó que la asociación está de acuerdo con el presidente de Horeca, Antonio de María, en que el porcentaje de establecimientos que incumplen la normativa de veladores es escaso, "pero estadísticamente la mayor parte están en el centro y por eso vamos a estar muy vigilantes y exigiendo al Ayuntamiento que la normativa se cumpla de forma estricta". La asociación cree que en muchas calles y plazas del centro se está produciendo un abuso y una utilización excesiva del espacio público por parte de los negocios que instalan veladores. Entiende además que es "kafkiano" anunciar que se va a hacer cumplir la normativa, cuando se trata de una ordenanza aprobada en 2013 "por lo que el tiempo de aclimatación a la misma se ha sobrepasado con creces". La asociación advierte también que si siguen los incumplimientos "nos reservamos la puesta en marcha de acciones judiciales contra las administraciones públicas competentes en su cumplimiento y los representantes políticos que estén al frente de las mismas".

La asociación recuerda que han pasado más de tres años desde que se aprobó la normativa

En su ausencia de la reunión convocada por Camas para abordar esta problemática, la asociación ve claramente una intencionalidad del delegado. "Entendemos que no quiera contar con nosotros dado nuestro afán por difundir la verdad de la situación del centro histórico, algo que imaginamos no será de su agrado, pero en ningún caso puede rehuir, como representante público, su obligación de contar con todos los agentes implicados en un proceso, independientemente de la naturaleza de éste". Por este motivo, en los próximos días presentará en el registro municipal una petición de reunión como Federación de Asociaciones de Vecinos de Centros Históricos de Andalucía, que preside la asociación de Jerez. "Quieran o no quieran, los vecinos del centro histórico van a formar parte de dicha mesa".

Las críticas de esta asociación hacia Camas, al que piden su dimisión, no se centran sólo en este tema sino también en otros problemas que atañen al centro en materia urbanística y de seguridad. "Todos pertenecen al mismo área de gobierno del Ayuntamiento y no son producto de avatares del destino o del paso del tiempo, sino de una desastrosa gestión de su representante político, del que pedimos expresamente su dimisión y su sustitución inmediata".