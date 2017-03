Exitosa cirugía mínimamente invasiva en el hospital Puerta del Sur

El hospital HLA Jerez Puerta del Sur ha realizado por primera vez la operación de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal, mediante la técnica endovascular, un método mínimamente invasivo que es más seguro y con una recuperación más rápida. La intervención, que fue todo un éxito, estuvo cargo del doctor Jorge J. Martín Cañuelo, del Servicio de Cirugía Vascular, quien estuvo acompañado por 7 profesionales. "El aneurisma de aorta es una degeneración de la pared de esta arteria que provoca una dilatación progresiva de la misma. Si no se trata, puede provocar la rotura de la pared arterial", señalaba el doctor Martín. "Estábamos ante un caso peligroso, porque el paciente intervenido tenía una dilatación de 6,5 centímetros, y a pesar de esto, la operación ha supuesto un hito para nuestro hospital, y para la sanidad privada de Cádiz", comentaban desde la dirección.

El procedimiento fue realizado con la técnica endovascular, que permite no realizar incisiones e introducir una prótesis plegada solo con unas pequeñas incisiones en las ingles, que al incrustarse dentro de la aorta, se despliega automáticamente quedando anclada dentro del aneurisma. Esto provoca que la sangre comience a circular por el interior de la prótesis y quite presión a la pared dañada, y con el tiempo la dilatación termina por disminuir de tamaño. La cirugía aórtica no es la única intervención mínimamente invasiva que se realiza en el hospital HLA Jerez Puerta del Sur. Estos procedimientos repercuten en un mayor bienestar de los pacientes, ya que la recuperación es más rápida, el paciente está activo antes, se evitan infecciones y el riesgo de pasar por el quirófano es mucho menor.