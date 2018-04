Fallece un costalero del Valle al día siguiente de la procesión

La noticia del fallecimiento de José Andrés Jiménez, costalero veterano del paso de palio de María Santísima del Valle Coronada, saltaba el pasado Sábado Santo causando consternación.

Un fallecimiento súbito que ha impactado a la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración que, al día siguiente a la salida de la cofradía, tenía que sobrellevar este fatal acontecimiento para sus hermanos y, sobre todo, para la familia.

José Andrés pertenecía a la cuadrilla de la Virgen del Valle desde hacía más de veinte años. José Manuel García Cordero, hermano mayor del Cristo, comentaba a este medio que "José Andrés no era un costalero de los que van por la hermandad para igualar, ensayar y sacar el paso. Él hacía vida de hermandad el resto del año y era muy querido".

El pasado Viernes Santo acudió al convento de San Francisco a sacar a su Virgen. Los más allegados a él supieron que no se encontraba a gusto ese año bajo el palo. Incluso le invitaron a acudir a alguno de los puestos sanitarios ubicados con motivo de las procesiones. Siguió con la carrera a pesar de no encontrarse al cien por cien. El fallecimiento llegaba el día después tras echarse a dormir la siesta. Momento del que ya no despertó.

García Cordero apunta que "la familia se encuentra destrozada por este fatal desenlace. Y la cofradía está viviendo momentos muy amargos".

Hoy, a las cuatro de la tarde, se oficiará en el tanatorio de la ciudad el funeral por su eterno descanso. La hermandad, como no podía ser de otra manera, acompaña a la familia en este trance tan doloroso y se ha puesto a la entera dispoción de la misma. Descanse en paz este cofrade que cada año portaba a su 'flamenca' del manto rojo y de la que ya disfruta para siempre.