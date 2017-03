La Feria condiciona el montaje de los palcos de Semana Santa

El montaje de los palcos que delimitan la Carrera Oficial de Semana Santa ha llegado antes de lo esperado a la calle Larga. A falta de tres semanas para que las diferentes hermandades comiencen a realizar estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, los jerezanos pudieron ver como ayer se levantaban ya los primeras construcciones en la mencionada vía, que normalmente es de las últimas en acoger este tipo de trabajos. El itinerario estipulado incluso sorprendía a algunos hosteleros situados entre Larga y Lancería, que tenían que retirar ayer a toda prisa el mobiliario que habitualmente colocan como terraza en sus negocios. Uno de los motivos a los que se debe esta premura en la instalación de palcos en esta calle radica en que son los propios empleados del área de Infraestructuras los que están realizando las tareas y ellos mismos tendrán que hacer lo propio con las casetas en el González Hontoria. Entre las dos citas apenas hay dos meses de diferencia.

"Normalmente se quitaban las terrazas una semana antes y una después. Pero, este año, como el Ayuntamiento no ha contratado a una empresa externa, sino que ha mandado a los propios de infraestructuras, pues no les da tiempo de montarlo todo a la vez, perjudicando a los hosteleros del centro. También ocurre que en la plaza del Arenal tiene que hacerse la inauguración de la fuente y por eso no están montando los palcos de ahí y están utilizando el tiempo de ese montaje para ponerlo en nuestra parte perjudicándonos a nosotros", resumía un hostelero afectado sobre la situación vivida ayer.

Francisco Camas asegura que "tenemos que adaptarnos a las circunstancias de todo"

El objetivo de la instalación es "ahorrar costes", como ya señaló el Ayuntamiento fechas atrás. Por ello, los trabajos de montaje, como afirmaba anteriormente el hostelero, los están realizando trabajadores municipales que siguen el calendario estipulado por el área de Infraestructuras en coordinación con la de delegación de Cultura y Fiestas, encargadas de estas labores. Estos empleados trabajan en el horario habitual en el que realizan sus labores diarias, por lo que no cabe lugar a que el montaje se lleve a cabo en los días previos a la Semana Santa, ya que esto supondría un aumento de horario de dichos empleados y, por lo tanto, una subida en los costes de la instalación de los palcos.

Además, como estos empleados municipales también son los encargados del montaje de las casetas de Feria, la distancia temporal entre ambas festividades perjudica a la realización de las labores. Es decir, los empleados municipales han tenido que comenzar antes las tareas con los palcos porque posteriormente tendrán que montar las estructuras caseteras en el Parque González Hontoria. A este respecto, Francisco Camas, teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad declaraba: "Lo que pasa es que este año se nos viene todo encima, entonces tienen que ir poco a poco cubriendo las cosas. Es que ten en cuenta que Infraestructuras tiene muy poco personal. Entonces, el poco personal que tiene lo hace poco a poco para que no te coja el toro. Esos son los recursos que tenemos y no podemos hacer más. No se hace con mala voluntad, ni mucho menos. Al contrario, aquí todo se hace para beneficiar al comercio. Lo que pasa que tenemos que adaptarnos a las circunstancias de todo".

Camas recordaba además que el compromiso siempre es montarlo todo "lo más tarde posible", pero que deben ajustarse a los recursos que se tienen. Realmente es José Antonio Díaz, teniente de alcaldesa de sostenibilidad, participación y movilidad, el encargado de trabajar en el itinerario del montaje de los palcos. Cabe recordar que estas labores comenzaron el pasado 20 de febrero.